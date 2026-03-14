قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجدد الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني
مؤشرات على حرب طويلة .. ترامب يرفض جهود بدء محادثات وقف إطلاق النار مع إيران
حقيقة تعطيل الدراسة غداً بسبب سوء الطقس .. ماذا أعلنت التعليم؟
وزارة الدفاع الكويتية: مسيرتان استهدفتا قاعدة أحمد الجابر الجوية
وزير خارجية إيران: سنرد بالمثل على أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية
بث مباشر.. صلاتا العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 25 رمضان
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
شهيد فلسطيني وإصابتان بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين جنوب نابلس
بحارة عالقون قرب إيران.. تهديدات مضيق هرمز وصعوبة البقاء آمنين بين الصواريخ والطائرات
لو عاوز فلوس جديدة للعيدية.. كيف تحصل عليها قبل العيد؟
اغتيال رفيع المستوى.. إسرائيل: تصفية ضابطين بارزين في الاستخبارات الإيرانية
الفرق بين التوت والفراولة في الفوائد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

باحث سياسي : التدخل البري الأمريكي في إيران مطروح بقوة

إيران
محمد البدوي

أكد الباحث السياسي الداه يعقوب أن احتمال تنفيذ تدخل بري أمريكي داخل إيران، والذي كان يُنظر إليه في بداية الحرب على أنه خيار بعيد، عاد ليُطرح مجددًا في ظل التطورات العسكرية الأخيرة وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

الحسابات العسكرية لإدارة الرئيس الأمريكي

وأوضح يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان علي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا السيناريو أصبح أحد الخيارات المطروحة ضمن الحسابات العسكرية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة مع تصاعد التوترات الميدانية واتساع نطاق المواجهة.

وأشار إلى أن تزايد نشاط الجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة، لا سيما داخل العراق، يمثل عامل ضغط إضافيًا قد يدفع واشنطن للتفكير في تحرك بري. وأوضح أن الأمر لم يعد يقتصر على فصيل واحد مثل ما يُعرف بـ«حزب الله العراق»، بل ظهرت فصائل وتشكيلات أخرى بدأت تنشط وتستهدف القوات الأمريكية بشكل مباشر، الأمر الذي يضع الحكومة العراقية في موقف معقد ويزيد من الضغوط السياسية عليها.

الصواريخ الباليستية الإيرانية

وأضاف الباحث السياسي أن الخسائر التي تعرضت لها إسرائيل نتيجة الصواريخ الباليستية الإيرانية، رغم عدم الكشف الكامل عن حجم الأضرار، قد تدفع بعض الأطراف للبحث عن حسم عسكري على الأرض. 

تنفيذ عمليات برية محدودة 

ولفت إلى أن بعض التقديرات تتحدث عن احتمال تنفيذ عمليات برية محدودة عبر نقاط داخل الأراضي الإيرانية، خاصة في مناطق مثل أصفهان التي تضم منشآت نووية، إلى جانب مناطق أخرى يُعتقد أنها تحتوي على بنية تحتية مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية.

ورغم ذلك، شدد يعقوب على أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الطبيعة الجغرافية المعقدة لإيران التي تتميز بجبالها الوعرة واتساع مساحتها، ما يجعل أي عملية برية واسعة النطاق مهمة شديدة الصعوبة من الناحية العسكرية واللوجستية.

كما أشار إلى أن مواقف عدد من الدول الإقليمية أسهمت في تقليص احتمالات توسع الحرب، حيث حرصت دول الخليج العربي على عدم الانخراط في الصراع، في حين أدانت مصر التصعيد ودعت إلى تجنب اتساع رقعة المواجهة، إلى جانب مواقف جامعة الدول العربية التي طالبت بالتهدئة.

وأوضح يعقوب أن ابتعاد مصر ودول الخليج عن الانخراط المباشر في الحرب جعل المشهد يبدو وكأنه مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. 

كما لفت إلى أن نقص المعلومات الميدانية الدقيقة عن الداخل الإيراني، والاعتماد بشكل أساسي على الطائرات والمسيرات في جمع المعلومات الاستخباراتية، يمثلان من بين العقبات التي قد تعرقل أي تحرك بري محتمل داخل الأراضي الإيرانية.

إيران الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

دراسة تحذر: تناول مشروبين غازيين يوميًا يزيد خطر الإصابة بمرض رئوي قاتل

المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟

لحوم

تموين الشرقية

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

