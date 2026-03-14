ضابط أمريكي سابق: إدارة ترامب أمام معادلة صعبة في الحرب

أكد الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي الدكتور ديفيد سيمز أن الدعوات المطالبة بأن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب النصر وتنسحب من الحرب الدائرة حاليًا تثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة الأهداف الحقيقية للولايات المتحدة في هذا الصراع، مشددًا على أن إعلان أي انتصار يجب أن يسبقه تحديد واضح ودقيق للأهداف العسكرية والسياسية.

زاوية المصالح الإسرائيلية

وأوضح سيمز، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» من ولاية أوهايو الأمريكية، أن تقييم هذه المطالب لا بد أن يتم من أكثر من زاوية، سواء من المنظور الأمريكي أو من زاوية المصالح الإسرائيلية، لافتًا إلى أن لكل طرف حساباته واستراتيجيته الخاصة في إدارة هذه الحرب.

وأشار إلى أن إسرائيل تبدو أكثر وضوحًا في تحديد أهدافها، حيث تسعى إلى إسقاط النظام في إيران، بينما لا تزال الأهداف الأمريكية غير محددة بالشكل الكافي حتى الآن، وهو ما يثير حالة من الجدل حول طبيعة الدور الأمريكي في هذا الصراع.

إعلان تحقيق النصر

وأضاف الضابط الأمريكي المتقاعد أن الإدارة الأمريكية، إذا أرادت بالفعل إعلان تحقيق النصر، فعليها أولًا أن توضح للرأي العام ما الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من هذه الحرب، موضحًا أن الرئيس ترامب تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في تحقيق السلام وإنهاء الحروب في المنطقة، إلا أن التطورات الميدانية الحالية تعكس استمرار المواجهات وتصاعد التوترات.

الحسابات السياسية الداخلية

كما لفت سيمز إلى أن الحسابات السياسية الداخلية داخل الولايات المتحدة تلعب دورًا مهمًا في قرارات الإدارة الأمريكية، خاصة مع اقتراب انتخابات الكونغرس، موضحًا أن ترامب يضع في اعتباره تأثير استمرار الحرب على الداخل الأمريكي وعلى المشهد السياسي بشكل عام.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في إطالة أمد هذه الحرب، لأن استمرارها لفترة طويلة قد يتحول إلى عبء سياسي وعسكري واقتصادي على الولايات المتحدة، وهو ما يدفعها للبحث عن مخرج يحقق أهدافها دون الانخراط في صراع طويل الأمد.