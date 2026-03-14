مؤسسة أبو العينين تستضيف ذوي القدرات المتميزة في حفل إفطار سنوي بهيج وتوزع هدايا وجوائز
في ضوء توقعات الأرصاد بسقوط أمطار.. الإسكان ترفع درجات الاستعداد القصوى
أكثر دقة وتدميرا.. إيران تستخدم أنواعا جديدة من الصواريخ البالستية
تحركات مكثفة لفتح أسواق الخليج أمام الحاصلات الزراعية المصرية
استبعاد عامل من مدرسة لاعتدائه على طالب بالصف الرابع الابتدائي مرتين بالدقي
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفياً سبل تجنيب المنطقة حرب إقليمية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-3-2026
زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك
بعد تحذير الأرصاد.. مخاطر الأتربة على صحة الأطفال
وزير الصناعة: تيسير الإجراءات أمام مرسيدس لتوسيع استثماراتها بمصر
الجيش الإيراني يستهدف استخبارات «أمان» ووحدات 8200 ومقاتلات
ثاني الضحايا.. وفاة مسن إثر سقوط نخلة نتيجة الطقس السيئ بطريق «طنطا ـ سبرباي»
الإشراف العام
أخبار العالم

اعتقال عملاء للاحتلال ..إسرائيل تستهدف نقاط تفتيش إيرانية

شرطة إيرانية
شرطة إيرانية
محمد على

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن  الاستخبارات الإيرانية اعتقلت خلايا من عملاء "العدو الصهيوني “- الأمريكي” في مازندران وخراسان رضوي وخوزستان.
 

يأتي ذلك فيما أطلق كيان الاحتلال الإسرائيلي مرحلة جديدة من هجومه على إيران، مستهدفاً نقاط التفتيش التي يديرها الحرس الثوري الإيراني بناءً على معلومات استخباراتية من مخبرين على الأرض، حسبما أفاد مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لوكالة رويترز.

يشير استهداف نقاط التفتيش التي يؤمنها أفراد الحرس الثوري الإيراني إلى تكثيف جهود إسرائيل لإضعاف القوات الإيرانية النخبوية في الوقت الذي تنفذ فيه قصفاً جوياً مشتركاً مع الولايات المتحدة.

تقول إسرائيل إن أهدافها الحربية تشمل تدمير القدرات العسكرية والنووية لإيران، ولكن أيضاً "خلق الظروف" للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، على الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن هذا احتمال غير مؤكد.

لم تظهر أي علامات على وجود معارضة منظمة في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للهجوم، ولم تظهر أي علامات على تخلي حكام إيران عن السلطة.

يوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم نقاط تفتيش في طهران تديرها قوات الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث، إن المخبرين الموجودين على الأرض في طهران قد مرروا معلومات استخباراتية إلى إسرائيل حول مواقع ثلاث نقاط تفتيش تم استهدافها في الأيام الثلاثة الماضية.

لم يتمكن المصدر من تأكيد ما إذا كانت هذه المواقع تشمل مواقع الباسيج التي ذكرها الجيش.

وقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة تقريراً عن استخدام المخبرين لتحديد مواقع نقاط التفتيش.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

الفنانة نور اللبنانية

لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الترجي التونسي

جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة.. اعرف موعد أذان المغرب في محافظات مصر

إحياء ليلة القدر

كيفية إحياء ليلة القدر.. اغتنم 25 وصية ولا تضيعها

زكاة الفطر

لماذا لم يخرج النبي والصحابة زكاة الفطر نقودًا؟..الإفتاء توضح

بالصور

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

فيديو

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد