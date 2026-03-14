اعتقال عملاء للاحتلال ..إسرائيل تستهدف نقاط تفتيش إيرانية

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت خلايا من عملاء "العدو الصهيوني “- الأمريكي” في مازندران وخراسان رضوي وخوزستان.



يأتي ذلك فيما أطلق كيان الاحتلال الإسرائيلي مرحلة جديدة من هجومه على إيران، مستهدفاً نقاط التفتيش التي يديرها الحرس الثوري الإيراني بناءً على معلومات استخباراتية من مخبرين على الأرض، حسبما أفاد مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لوكالة رويترز.

يشير استهداف نقاط التفتيش التي يؤمنها أفراد الحرس الثوري الإيراني إلى تكثيف جهود إسرائيل لإضعاف القوات الإيرانية النخبوية في الوقت الذي تنفذ فيه قصفاً جوياً مشتركاً مع الولايات المتحدة.

تقول إسرائيل إن أهدافها الحربية تشمل تدمير القدرات العسكرية والنووية لإيران، ولكن أيضاً "خلق الظروف" للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، على الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن هذا احتمال غير مؤكد.

لم تظهر أي علامات على وجود معارضة منظمة في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للهجوم، ولم تظهر أي علامات على تخلي حكام إيران عن السلطة.

يوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم نقاط تفتيش في طهران تديرها قوات الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث، إن المخبرين الموجودين على الأرض في طهران قد مرروا معلومات استخباراتية إلى إسرائيل حول مواقع ثلاث نقاط تفتيش تم استهدافها في الأيام الثلاثة الماضية.

لم يتمكن المصدر من تأكيد ما إذا كانت هذه المواقع تشمل مواقع الباسيج التي ذكرها الجيش.

وقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة تقريراً عن استخدام المخبرين لتحديد مواقع نقاط التفتيش.