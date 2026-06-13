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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إيمان منصور: العلاقات المصرية الصينية ترتكز على شراكة استراتيجية داعمة للاستثمار

الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار
الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

 استقبلت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفداً رفيع المستوى من منطقة شيتشنج الصينية برئاسة وانج بو، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصري.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آفاق التعاون بين الهيئة والمؤسسات الاقتصادية والمالية في منطقة شيتشنج، باعتبارها أحد أهم المراكز المالية والاقتصادية في الصين ومقراً لعدد من أكبر البنوك والمؤسسات الحكومية الصينية.

تطور العلاقات المصرية الصينية

وأكدت الدكتورة إيمان منصور أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا مستمرًا وتستند إلى أسس راسخة من التعاون والشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين قبل نحو 70 عاماً، وهو ما أسهم في بناء نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأضافت أن هذه العلاقات المتميزة توفر فرصاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة، مؤكدة حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل السياحة والفندقة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الأجهزة الكهربائية، والصناعات الهندسية، وصناعة السيارات، والخدمات المالية، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وفرص استثمارية واعدة في هذه القطاعات.

وفي هذا الإطار، بحثت الدكتورة إيمان منصور مع الجانب الصيني سبل توفير التمويل اللازم للشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، مع الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا المصرفية، بما يسهم في دعم الاستثمارات الجديدة وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

واتفق الجانبان على تشكيل وفد يضم 16 شركة صينية كبرى لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إقامة مشروعات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة، بما يعزز تدفقات الاستثمار الصيني إلى السوق المصري.

كما بحث الجانبان إمكانية افتتاح مكتب للتمثيل والترويج الاستثماري في منطقة شيتشنج، بهدف التعريف بمزايا الاستثمار في مصر والحوافز والفرص المتاحة، إلى جانب إعداد برنامج ترويجي متكامل يستهدف مجتمع الأعمال الصيني للتعريف بالحوافز الاستثمارية والتشريعات المصرية ورفع الوعي بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

وتناول اللقاء كذلك بحث التوسع في تنظيم المنتديات والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وخلق قنوات تواصل مباشرة بين مجتمعي الأعمال المصري والصيني.

وأكدت الدكتورة إيمان منصور استمرار جهود  الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تنظيم الجولات الترويجية والبعثات الاستثمارية إلى الصين، إلى جانب مواصلة عمل الوحدة المتخصصة لخدمة المستثمرين الصينيين داخل الهيئة، بما يسهم في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين.

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