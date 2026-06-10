هيئة الاستثمار تعلن إعادة هندسة إجراءات تراخيص 270 نشاطًا اقتصاديًا وتطوير منصة رقمية لخدمة المستثمرين

شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات مؤتمر «المثلث الذهبي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير»، والذي عُقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.

وخلال كلمتها بالمؤتمر، أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل تنفيذ إصلاحات تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتيسير بدء وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

إعادة هندسة إجراءات تراخيص نحو 270 نشاطًا اقتصاديًا

وأوضحت أن الهيئة بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الوزير بإعادة هندسة إجراءات تراخيص نحو 270 نشاطًا اقتصاديًا، إلى جانب تطوير منصة رقمية متكاملة لإدارة رحلة المستثمر، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتسريع الإجراءات.

كما أشارت إلى استمرار التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمارية، موضحة أن مصر تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة و222 منطقة حرة خاصة و12 منطقة استثمارية قائمة، بالإضافة إلى 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضافت أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية بلغ 54 شركة، مؤكدة توجه الدولة للتوسع في منح الرخصة لتسريع تنفيذ المشروعات وتحفيز الاستثمارات.

كما لفتت إلى نجاح تسوية نحو 60% من المنازعات الاستثمارية بالطرق الودية، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.

واختتمت منصور كلمتها بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية والرقمية في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تطوير الخدمات الاستثمارية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الجادة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.