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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يبحث مع هيئة الاستثمار تعزيز جذب الاستثمارات ودعم التنمية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم وفدًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز مناخ الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات التنموية والإنتاجية.
وضم الوفد اللواء الدكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء عباس الحسيني مدير عام بالهيئة، والدكتور تامر مبروك مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة بني سويف، وذلك بحضور الأستاذة سلمى فتحي مدير مكتب خدمة الاستثمار بديوان عام المحافظة.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات المتعلقة بدعم الاستثمار وتعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، إلى جانب مناقشة آليات الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد الهيئة أبرز ملامح قانون الاستثمار وما يتضمنه من حوافز وضمانات وتيسيرات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وآليات تسهيل الإجراءات وتذليل التحديات أمام إقامة المشروعات.

كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة بني سويف ومميزاتها التنافسية في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية استثمار المقومات المتوفرة لتعزيز جذب الاستثمارات ودعم خطط التنمية.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتكثيف جهود الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد محافظ بني سويف حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين وتيسير الإجراءات من خلال التنسيق الدائم مع الوزارات والهيئات المختصة وكل الجهات ذات الصلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية.

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