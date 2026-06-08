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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يتلقى تقريرا بشأن التشغيل التجريبي لمحطة مياه الفقاعي.. واستلام 318 ألف طن قمح محلي

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:


محافظ بني سويف يتلقى تقريرًا بشأن التشغيل التجريبي لمحطة مياه الفقاعي
تلقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، تقريرًا من المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بشأن بدء التشغيل التجريبي لمشروع محطة تنقية مياه الشرب بقرية الفقاعي بمركز ببا، بطاقة إنتاجية 8.6 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح التقرير أن المحطة بدأت ضخ المياه على شبكات منطقة الخدمة التي تشمل قرى الفقاعي وكفر جمعة وجزيرة الفقاعي ومنية الجيد، بما يخدم أكثر من 35 ألف نسمة، بالإضافة إلى تشغيل خط تغذية إضافي لقرية جزيرة الوكيلية (الشراهنة) بمركز الفشن، والتي تقع جميعها شرق ترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد.

استلام 318 ألف طن من الأقماح المحلية بصوامع وشون بني سويف منذ بداية موسم الحصاد
تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون ببني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري 2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي.

وأوضح وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن أن إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم منتصف أبريل الماضي وحتى صباح أمس السبت" قد وصل إلى  317.6ألف طنًا، تم فرزها استلامها بمواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة ، مؤكدًا انتظام عمليات الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير إجراءات التوريد.

إزالة 492 حالة ضمن الموجة 29 لمواجهة التعديات على الأراضي ببني سويف
تواصل محافظة بني سويف،جهودها في تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض أملاك الدولة.

وبحسب التقرير الذي أعدته إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، بلغ العدد الإجمالي لحالات التعدي التي تم إزالتها، منذ انطلاق المرحلة في 30 مايو وحتى الخميس 4 يونية الجاري ،  إلى 492 حالة منها (115 حالة تعد على أراض أملاك دولة + 377 حالة تعد على أراضي زراعية)

بني سويف الفشن قمح

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