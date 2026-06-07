جامعة بني سويف : تشغيل حمام السباحة الأوليمبي بمواصفات عالمية منتصف يونيو

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف بدء تشغيل حمام السباحة الأوليمبي بمواصفات عالمية ، وذلك من خلال شركة خيرات النيل للاستشارات العلمية التابعة للجامعة واستقبال المواطنين والجمهور اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري، حيث يُقام هذا النشاط الرياضي المتميز بمقر كلية علوم الرياضة بمجمع 330 فدان بشرق النيل.



وأكد رئيس جامعة بني سويف أن هذا الافتتاح والتشغيل يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو توفير منشآت رياضية متكاملة تخدم كافة فئات المجتمع السويفي فضلاُ عن أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ، وتتيح للأسر والشباب فرصة ممتازة لممارسة الرياضة في بيئة تربوية وأكاديمية منضبطة ومتطورة.



واكد الدكتور طارق على، حرص جامعة بني سويف على تعظيم الاستفادة من منشآتها الرياضية المتميزة وتقديم خدمات مجتمعية ورياضية عالية الجودة لأبناء محافظة بني سويف، مشيراً إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على الجوانب التعليمية والبحثية، بل يمتد ليشمل التنمية المجتمعية الشاملة وتطوير البنية التحتية الرياضية التي تسهم في بناء جيل واعد وصحي قادر على التميز والمنافسة في مختلف المحافل الرياضية المحلية والدولية.



وأشارت الدكتورة نرمين عاطف المدير التنفيذي لشركة خيرات النيل ان حمام السباحة الأوليمبي يتميز بأعلى المواصفات الفنية والتجهيزات الحديثة، بما يوفر بيئة آمنة ومناسبة لممارسة السباحة والتدريب الرياضي لمختلف الفئات العمرية، حيث تم مراعاة أعلى معايير السلامة والجودة والتعقيم وأنظمة الفلترة المتقدمة لضمان صحة جميع الفئات من السباحين و الأطفال والشباب والكبار وتوفير تجربة رياضية استثنائية.



وأوضح الدكتور الحسيني فراج المدير الفني لحمام السباحة ان مواعيد التشغيل، ورسوم الاشتراك، والبرامج التدريبية المتاحة لجميع المستويات سوف يتم الإعلان عنها في وقت قريب بهدف تسهيل الإجراءات وتنظيم الجداول بما يتناسب مع جميع الفئات

