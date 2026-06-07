محافظ بني سويف يتلقى تقريرًا بشأن التشغيل التجريبي لمحطة مياه الفقاعي

تلقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، تقريرًا من المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بشأن بدء التشغيل التجريبي لمشروع محطة تنقية مياه الشرب بقرية الفقاعي بمركز ببا، بطاقة إنتاجية 8.6 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.



وأوضح التقرير أن المحطة بدأت ضخ المياه على شبكات منطقة الخدمة التي تشمل قرى الفقاعي وكفر جمعة وجزيرة الفقاعي ومنية الجيد، بما يخدم أكثر من 35 ألف نسمة، بالإضافة إلى تشغيل خط تغذية إضافي لقرية جزيرة الوكيلية (الشراهنة) بمركز الفشن، والتي تقع جميعها شرق ترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد.

وأشارت المهندسة دينا عمر سليمان إلى أن الشركة تواصل متابعة التشغيل التجريبي للمحطة لضمان استمرارية الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مع قياس المردود الفعلي للتشغيل على كميات وضغوط المياه بمختلف التجمعات السكنية المستفيدة، فضلاً عن استكمال الإجراءات المتعلقة باستخراج التراخيص وإنهاء أعمال الاستلام.

وفي ضوء التقرير، أثنى محافظ بني سويف على الجهود المبذولة من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعاملين بها في تنفيذ ومتابعة مشروعات القطاع، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بنفس الوتيرة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما وجه المحافظ بمتابعة مؤشرات الأداء بالمحطة خلال فترة التشغيل التجريبي، والتأكد من انتظام الخدمة وتحقيق الضغوط والكميات المطلوبة بمختلف مناطق الخدمة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.