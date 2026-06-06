آداب بني سويف تحرر 15 محضرا للغش بالموبايل والساعات الذكية

في إطار توجيهات الاستاذ الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف ومتابعة الأستاذة الدكتورة عزة جوهري، عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية ورئيس الكنترول وإدارة الكلية، بشأن الالتزام باللوائح المنظمة للامتحانات، وفي متابعة مستمرة منذ بداية الاختبارات حتى بداية الأسبوع الثاني،

حررت كلية الآداب أكثر من خمسة عشر محضرا لطلاب تجاوزوا الضوابط الموضوعة للاختبارات ، بحيازة أجهزة محمولة وساعات إلكترونية وملصقات أو وريقات تتعلق بالمقررات مجال الاختبار.

و تمكنت لجان المراقبة والملاحظة من رصد الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وفقًا للوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات بالجامعة.

وشددت الأستاذة الدكتورة عزة جوهري، عميد الكلية، على حظر اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة والساعات الذكية والسماعات الإلكترونية وأي وسائل تقنية حديثة داخل اللجان الامتحانية، مؤكدةً أن الكلية ، داعيةً الطلاب إلى الالتزام بالتعليمات والاعتماد على جهودهم العلمية في أداء الامتحانات.