تنفيذ مبادرة أنا متعلم مدى الحياة بالتنسيق مع الجهات الشريكة في بني سويف

واصلت محافظة بني سويف، متابعة تنفيذ مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" من خلال سلسلة من اللقاءات والزيارات التنسيقية للجهات والمديريات الشريكة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، ومتابعة السيد بلال حبش نائب المحافظ لملف المبادرة ضمن أعمال فريق المحافظة المعني بالتنفيذ.

وفي ضوء الاجتماعات التنسيقية التي عقدها نائب المحافظ مع فريق العمل لمتابعة خطوات التنفيذ، قام فريق المحافظة المعني بالمبادرة، والذي يضم الدكتورة هند أحمد بإدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، والدكتور محمد طه حسن عضو المكتب الفني للسيد المحافظ، والدكتور مصطفى أبو اليزيد ممثل مديرية التربية والتعليم، بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية شملت مديرية الشباب والرياضة، وفرع ثقافة بني سويف،وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك لمتابعة آليات التنفيذ، والتنسيق بشأن الأدوار والمسؤوليات، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من المبادرة على مستوى المحافظة.

وتأتي المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة في إطار دعم توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري، وترسيخ مفهوم التعلم المستمر باعتباره مسارًا ممتدًا يساهم في تنمية المهارات والقدرات، ويعزز فرص المشاركة الفاعلة في التنمية.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة التعلم مدى الحياة، وتوسيع فرص التعلم النظامي وغير النظامي، وتنمية المهارات الرقمية والمهنية والحياتية، وتمكين مختلف الفئات العمرية من اكتساب معارف ومهارات جديدة تتوافق مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وأكدت المحافظة أهمية تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والتعليمية والثقافية والشبابية لضمان تحويل أهداف المبادرة إلى برامج وأنشطة عملية داخل القرى والمراكز والمدن، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة بمراكز الشباب، وقصور الثقافة، ومراكز تعليم الكبار، والمؤسسات التعليمية والمجتمعية.

كما شددت المحافظة على استمرار التنسيق بين الشركاء المعنيين، وإعداد خطة تنفيذية تتضمن أنشطة توعوية وورش عمل وبرامج تدريبية لبناء القدرات، بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة الشباب والمرأة وذوي الهمم والفئات الأولى بالرعاية.

وتواصل محافظة بني سويف جهودها لدعم المبادرات التنموية التي تستهدف بناء الإنسان، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.