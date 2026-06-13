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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات واللاندسكيب بمشروع دار مصر – الأندلس بالقاهرة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

واصلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها الميدانية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث وتابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال تطوير ورفع كفاءة مشروع “دار مصر – الأندلس” (70 عمارة)، وذلك في إطار خطة تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية القائمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

وخلال الجولة، استعرض مسئولو جهاز المدينة جهود التعامل مع الملاحظات المتعلقة بأعمال اللاندسكيب والمسطحات الخضراء، والتي تشمل إعادة تأهيل المناطق المزروعة، وتحسين التوزيع النباتي داخل المشروع، ورفع كفاءة شبكات الري، بما يضمن استدامة الزراعات والحفاظ على المظهر الجمالي العام.

كما تابعت الوزيرة أعمال تحسين بيئة الحركة داخل المشروع من خلال رفع كفاءة الممرات الداخلية والمناطق المفتوحة، والعمل على معالجة بعض الملاحظات الخدمية، بما يسهم في تعزيز سهولة الحركة وتوفير بيئة أكثر راحة للسكان.

وتشمل خطة التطوير أيضًا رفع كفاءة عناصر الإضاءة العامة، وتحسين مستوى النظافة وأعمال الصيانة الدورية، والتعامل مع الملاحظات الواردة من السكان بشكل مباشر، بما يحقق سرعة الاستجابة ويرفع مستوى رضا القاطنين بالمشروع.

وتهدف خطة التطوير الجارية إلى الارتقاء الشامل بالمظهر الحضاري لمشروع “دار مصر – الأندلس”، وتحسين جودة الخدمات اليومية، وتوفير بيئة سكنية مستقرة ومتكاملة، بما يعكس حرص الدولة على استدامة كفاءة المشروعات السكنية بعد تسليمها للمواطنين.

وخلال الزيارة، التقت المهندسة راندة المنشاوي عددًا من سكان مشروع “دار مصر – الأندلس”، واستمعت إلى مقترحاتهم واستفساراتهم، والتي تمثلت في موعد الانتهاء من أعمال التطوير. ووجهت الوزيرة بضرورة إطلاع السكان على تفاصيل الأعمال الجارية والبرامج الزمنية المقررة للانتهاء منها، مؤكدة أن طلباتهم واحتياجاتهم محل اهتمام وأولوية لدى وزارة الإسكان، وسيتم العمل على دراستها وتلبيتها.

القاهرة الجديدة دار مصر الأندلس

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