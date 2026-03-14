جيش الاحتلال يحذر الإيرانيين بضرورة إخلاء هذه المنطقة

أفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيراً بإخلاء منطقة صناعية محددة في تبريز الإيرانية .
ومنذ قليل ؛ ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن الأراضي المحتلة تلقت ضربات صاروخية مشتركة بين إيران وحزب الله.
ومن جانبه ؛ ذكر الحرس الثوري الإيراني إنطلاق الموجة 48 من عمليات الوعد الصادق 4 .
وأشار الحرس الثوري - بحسب وسائل إعلام إيرانية- إلى أنه تم استهداف الجليل والجولان وحيفا وقواعد أمريكية بالمنطقة بمسيرات بصواريخ قدر وخيبر شكن.
ومن جانبه ؛ استهدف حزب الله بالصواريخ قاعدة عين زيتيم شمال صفد المحتلة.
فيما صرح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قائلا : الجيش والحرس وحزب الله أطلقوا بشكل مشترك الموجة الصاروخية 45.
وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: تم تدمير البنى التحتية للقيادة الشمالية في الجيش الصهيوني.
وزاد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا حيفا وقيسارية وزرعيت وشلومي ومركز الصناعات العسكرية في حولون.