ترامب : إيران منيت بهزيمة ساحقة وترغب في إبرام اتفاق



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وسائل الإعلام تكره أن تنقل مدى النجاح الذي حققه الجيش الأمريكي في مواجهة إيران.

وصرح الرئيس الأمريكي في تصريحات له قائلا : إيران منيت بهزيمة ساحقة وترغب في إبرام اتفاق لكن ليس من النوع الذي قد أقبله.

ومنذ قليل ؛أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم توجيه ضربة قوية لإيران، قائلا: “قضينا على البحرية وسلاح الجو في إيران، وانتهى كل شيء تقريبا”.

وقال ترامب في تصريحات له: “معظم القدرات العسكرية الإيرانية اختفت، ولم يعد لديهم رادارات أو أنظمة دفاع جوي تقريبا”.

وأشار ترامب إلى أنه لا يمكنه القول متى ستنتهي الحرب، مضيفا “لدي رأي خاص إزاء ذلك، ستستمر الحرب على إيران؛ طالما كان ذلك ضروريا”.

ووفق تصريحات ترامب؛ فقد نفذت القيادة المركزية الأمريكية، واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب: “الغارة الجوية دمرت تدميرا شاملا كل هدف عسكري في جزيرة خارك الإيرانية”.

وواصل ترامب: “إذا أقدمت إيران على إعاقة المرور عبر مضيق هرمز؛ فسأعيد النظر بقرار محو البنية التحتية النفطية لجزيرة خارك”

