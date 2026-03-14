وسط الحرب مع إيران .. بوتين المستفيد الأكبر وواشنطن تخفف قيود النفط الروسي

في خضم التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط والحرب الدائرة مع إيران، اتخذت الإدارة الأمريكية خطوة مفاجئة أثارت كثيرًا من التساؤلات في الأوساط السياسية والاقتصادية. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إجراءات جديدة لتخفيف بعض القيود المفروضة على النفط الروسي، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تمنح موسكو متنفسًا اقتصاديًا مؤقتًا، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية بسبب اضطراب الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز.

هذه الخطوة، رغم محدوديتها الزمنية، قد تعيد رسم جزء من معادلة الطاقة العالمية، وتفتح الباب أمام روسيا لتحقيق مكاسب مالية إضافية، حتى وإن كان ذلك لفترة قصيرة.

قرار أمريكي لتخفيف القيود

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها بصدد إصدار ترخيص يسمح بتسليم وبيع بعض شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية الخاضعة للعقوبات، وذلك خلال الشهر المقبل.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الاضطراب الحاد نتيجة الحرب المستمرة مع إيران، والتي دفعت أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة.

وبحسب التفاصيل التي كشفتها الوزارة، فإن الترخيص يسمح بـ تسليم وبيع وتفريغ شحنات النفط الروسي التي تم تحميلها على السفن قبل 12 مارس 2026، على أن يظل هذا الإجراء سارياً حتى 11 أبريل المقبل، أي لمدة تقارب شهرًا واحدًا فقط.

كما جاء هذا التحرك بعد قرار سابق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح مؤقتًا للهند بشراء النفط الروسي، في محاولة لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

محاولة لتهدئة أسواق الطاقة

في سياق موازٍ، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها ستقوم بالإفراج عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار الناتج عن التوترات العسكرية في المنطقة.

ويعتقد خبراء الطاقة أن هذه الإجراءات مجتمعة تسعى إلى تهدئة الأسواق العالمية التي تأثرت بشكل كبير بسبب الصراع العسكري، خاصة مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد وصف الترخيص المؤقت بأنه إجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية ومنع حدوث صدمة كبيرة في الإمدادات.

كيف تستفيد موسكو من القرار؟

يرى محللون أن القرار الأمريكي قد يتيح لروسيا فرصة لبيع شحنات نفط كانت تخضع للعقوبات الأمريكية، والتي كانت غالبًا تُباع عبر ما يعرف بـ "أساطيل الظل" بأسعار أقل من السعر العالمي.

ومع الارتفاع الكبير في أسعار النفط نتيجة الحرب، يمكن لموسكو الآن بيع تلك الشحنات بأسعار أعلى بكثير، ما يعني تحقيق إيرادات إضافية مهمة للاقتصاد الروسي.

وتظل عائدات النفط والغاز أحد أهم مصادر الدخل لروسيا، رغم العقوبات الغربية الواسعة التي فرضت عليها عقب غزو أوكرانيا، لذلك فإن أي فرصة لزيادة الصادرات تمثل مكسبًا اقتصاديًا مهمًا للكرملين.

انفراجة مؤقتة لا أكثر

مع ذلك، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة لا تعني رفع العقوبات عن روسيا بشكل كامل، بل تمثل مجرد انفراجة محدودة ومؤقتة.

فالترخيص يشمل فقط الشحنات التي تم تحميلها قبل 12 مارس، ولا يسمح بتحميل شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة. كما أن مدته الزمنية لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

وبالتالي، فإن التأثير الاقتصادي للقرار قد يكون محدودًا، لكنه يمنح موسكو متنفسًا قصير الأجل في ظل الظروف الدولية المتوترة.

رد روسي.. اعتراف بالواقع

من جانبها، سارعت موسكو إلى التعليق على القرار الأمريكي. فقد أكد المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف أن سوق الطاقة العالمي لا يمكن أن يظل مستقرًا دون النفط الروسي.

وكتب ديميترييف عبر منصة تلغرام أن الخطوة الأمريكية تمثل اعترافًا ضمنيًا بأن الاستقرار في سوق الطاقة العالمي يعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية.

كما اعتبر الكرملين أن التحركات الأمريكية الأخيرة تتوافق مع المصالح الروسية في ظل الظروف الحالية.

استمرار التوتر في الخليج

يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة الخليج، حيث أكد الزعيم الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أن بلاده ستواصل القتال، مشددًا على أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويمثل هذا المضيق شريانًا حيويًا لتجارة النفط العالمية، حيث يمر عبره نحو ثلث إمدادات النفط المنقولة بحرًا، ما يجعل أي اضطراب فيه سببًا مباشرًا لارتفاع الأسعار عالميًا.

في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة واضطراب أسواق الطاقة العالمية، تبدو الخطوة الأمريكية بتخفيف القيود على بعض شحنات النفط الروسي محاولة لاحتواء أزمة أكبر قد تضرب الاقتصاد العالمي.

ورغم أن القرار يمنح موسكو فرصة لتحقيق مكاسب مالية مؤقتة، إلا أنه لا يغير جوهر العقوبات المفروضة عليها. ومع استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يبقى مستقبل أسواق الطاقة العالمية مرهونًا بتطورات الصراع في المنطقة، حيث قد تتحول أي خطوة مؤقتة إلى نقطة تحول جديدة في معادلة الطاقة الدولية.