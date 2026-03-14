إيران : 15 انفجارًا يهز أرجاء جزيرة خارك أثناء هجمات أمريكية

محمود نوفل

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر ميدانية القول بأنه سمع دوي 15 انفجارا في جزيرة خارك الإيرانية أثناء الهجمات الأمريكية.

وقالت المصادر - بحسب الوكالة الإيرانية -: الهجوم حاول إلحاق أضرار بالدفاعات الجوية والقاعدة البحرية جوشن وبرج المراقبة في المطار.

وأشارت وكالة فارس الإيرانية إلى أنه شوهد دخان كثيف يتصاعد من جزيرة خارك.

وشددت المصادر على أن البنية التحتية النفطية في جزيرة خارك لم تتعرض لأي أضرار جراء الهجوم الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق  أنه تم توجيه ضربة قوية لإيران، قائلا: “قضينا على البحرية وسلاح الجو في إيران، وانتهى كل شيء تقريبا”.

وقال ترامب في تصريحات له: “معظم القدرات العسكرية الإيرانية اختفت، ولم يعد لديهم رادارات أو أنظمة دفاع جوي تقريبا”.

وأشار ترامب إلى أنه لا يمكنه  القول متى ستنتهي الحرب، مضيفا “لدي رأي خاص إزاء ذلك، ستستمر الحرب على إيران؛ طالما كان ذلك ضروريا”.

ووفق تصريحات ترامب؛ فقد نفذت القيادة المركزية الأمريكية، واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب: “الغارة الجوية دمرت تدميرا شاملا كل هدف عسكري في جزيرة خارك الإيرانية”.

وواصل ترامب: “إذا أقدمت إيران على إعاقة المرور عبر مضيق هرمز؛ فسأعيد النظر بقرار محو البنية التحتية النفطية لجزيرة خارك”.

إيران جزيرة خارك الإيرانية الهجمات الإيرانية على إيران القيادة المركزية الأمريكية ترامب

