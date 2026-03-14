13 قتيلا و210 مصابين.. حصيلة ضحايا أمريكا من الحرب على إيران

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول أمريكي، القول إن 13 جنديا أمريكيا قتلوا وأُصيب 210 بينهم 10 بجروح خطرة بعد أسبوعين على الحرب.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق أعلنت وفاة جميع أفراد الطاقم الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود التي تحطمت في العراق يوم الخميس.

وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة “إكس”: تأكدت وفاة جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-135 التي تحطمت في غرب العراق".

وكان الجيش قد أعلن سابقًا عن وفاة 4 من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.