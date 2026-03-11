رومانيا تستضيف قوات امريكية على أرضها وسط التصعيد في الشرق الأوسط

وافق المجلس الأعلى للدفاع الوطني الروماني على طلب أمريكي بالسماح بنشر قوات أمريكية ومعدات مؤقتة على أراضيه في ظل التصعيد العسكري المتصاعد في الشرق الأوسط.

وكشف الرئيس الروماني نيكوشور دان، عقب اجتماع طارئ للمجلس عقد اليوم الأربعاء، أن الموافقة تشمل، نشر طائرات التزود بالوقود جوا، معدات مراقبة متطورة، و منظومات اتصالات فضائية مرتبطة بقاعدة "إيجيس أشور" للدفاع الصاروخي في ديفيسيلو.





وشدد دان على أن جميع هذه المعدات ذات طابع دفاعي بحت، ولا تحمل أي أسلحة هجومية، وأحال المجلس قراره إلى البرلمان للمصادقة النهائية، حيث دعيت الغرفتان إلى جلسة عامة مشتركة عاجلة.





يأتي هذا القرار في سياق التطورات الميدانية المتسارعة في المنطقة، إذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ28 من فبراير الماضي ضربات عسكرية على مواقع إيرانية، بما فيها العاصمة طهران، في حين ترد طهران بضربات مضادة تستهدف الأراضي الإسرائيلية والمنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط.





وتعد رومانيا من الدول المضيفة للبنية التحتية العسكرية لحلف الناتو في أوروبا الشرقية، وتحتضن منذ عام 2016 منظومة "إيجيس أشور" الأمريكية للدفاع الصاروخي، مما يجعلها ركيزة استراتيجية محورية في المنظومة الأمنية للحلف.