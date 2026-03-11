مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان

حث مندوب فرنسا بالأمم المتحدة، إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: "نندد بالهجمات التي طالت كتيبة باليونيفيل ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين المسجلين في لبنان ارتفع إلى 759,300 شخص حتى الآن، في ظل تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في المنطقة.

وأوضحت المفوضية أن هذا الرقم يعكس حجم الضغوط الإنسانية المتزايدة التي يشهدها لبنان مع استمرار موجات النزوح، حيث يضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا داخل البلاد.