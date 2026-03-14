الخرابشة: موقف مصري أردني موحد يدين اعتداءات إيران ويدعم دول الخليج

قال محمود الخرابشة، الوزير الأردني الأسبق، إن الموقفين المصري والأردني كانا واضحين في إدانة الاعتداءات التي طالت دول الخليج خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه في برنامج "ماذا حدث ؟"، مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن الاتصال الذي جرى بين عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حمل رسائل واضحة تعكس موقف القاهرة الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية.

وأضاف الخرابشة أن هناك تنسيقاً وتوافقاً في المواقف بين مصر والأردن، مشيراً إلى أن عبد الله الثاني كان له موقف واضح أيضاً في إدانة هذه الاعتداءات، وهو ما يعكس وجود موقف عربي متماسك يرفض المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها واستقرارها.

وأكد أن مصر والأردن شددتا على ضرورة الوقوف إلى جانب الأشقاء في دول الخليج، وفي مقدمتهم السعودية ودول الخليج العربي، إضافة إلى الكويت وسلطنة عُمان، مشيراً إلى أن ما جرى يمثل اعتداءً على سيادة هذه الدول ولا يمكن القبول باستمراره.

وأشار الوزير الأردني الأسبق إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الاستقرار في المنطقة، مؤكداً ضرورة وضع حد لهذا التصعيد ومنع اتساع رقعة الحرب، خاصة أن المساس بسيادة الدول يمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية ولا ينبغي أن يستمر إلى ما لا نهاية.