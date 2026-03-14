أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

كشفت مصادر رسمية بمديرية أمن الاسماعيلية، عن تفاصيل اتهام فتاة سائق تاكسي بسرقة وجبات الإفطار أثناء توصيلها وصديقاتها للتنزه في حدائق نمرة ٦ بحي أول .



وأكدت المصادر الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، تصالح الطرفين في محضر رسمي بعد تأكد سلامة نية السائق وأنه عندما تحرك بالسيارة لم يكن يعلم أن بداخلها وجبات افطار .

و تلقت غرفة عمليات النجدة بالإسماعيلية بـلاغاً من فتاة في العشرينات، يفيد بسرقة سائق تاكسي وجبات الإفطار الخاص بها وبزملائها في منطقة نمرة 6 أثناء نزولهم من السيارة وفر هاربا

و كثفت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية جهودها، لكشف ملابسات ســرقة وجبات الإفطار من مجموعة فتيات في منطقة نمرة 6 بالإسماعيلية من قبل سائق تاكسي قبل دقائق من أذان المغرب أمس الجمعة.

و نشرت فتاة عبر حسابها الشخصي ان الوجبات كانت مخصصة لها ولأصدقائها للإفطار في منطقة نمرة 6.



وقالت انها تفاجئت عند نزولها من التاكسي بهروب السائق بشكل مفاجئ واستيلائه علي وجبات طعام الإفطار.