أخبار بني سويف| افتتاح مسجد قرية الرياض.. واعتماد سلسلة تبريد الأمصال والطعوم بمديرية الصحة

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

بني سويف.. افتتاح مسجد قرية الرياض بتكلفة 900 ألف جنيه

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة ناصر ، في افتتاح مسجد ميهوب بقرية الرياض ،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله ، وضمن سلسلة افتتاحات المساجد خلال شهر رمضان المبارك .وقيمت شعائر صلاة الجمعة "عقب الافتتاح" بالمسجد المقام على مساحة 380 متر مربعاً بعد" صيانته ورفع كفاءته" وبتكلفة زادت عن 900 ألف جنيها"جهود ذاتية "وذلك في حضور: شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية، الشيخ محمد بدر مدير أوقاف ناصر و محسن عيد سكرتير المجلس القروي وأهالي القرية.

صحة بني سويف تعلن اعتماد الهيئة المصرية للدواء لسلسلة تبريد الأمصال والطعوم بمديرية الصحة



أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف،اعتماد سلسلة التبريد الخاصة بالأمصال والطعوم بالمديرية ،من قبل الهيئة المصرية للدواء،وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير الفنية المنظمة لعمليات التخزين والتداول الآمن للأمصال والطعوم، حيث

تأتي تلك الخطوة في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفي إطار حرص مديرية الصحة وسعيها الجاد فتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تداول وتخزين الأمصال واللقاحات.

صحة بني سويف: تقديم 4000 خدمة طبية والكشف على 1390 مريضا في قافلة بالنواميس



نفذت مديرية الصحة ببني سويف تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة قافلة علاجية بقرية النواميس_مركز الواسطى _ على مدى يومي الأربعاء والخميس 11 و12 مارس الجاري،في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وتم تنفيذ القافلة من خلال فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.