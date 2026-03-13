قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة بني سويف: تقديم 4000 خدمة طبية والكشف على 1390 مريضا في قافلة بالنواميس

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة قافلة علاجية بقرية النواميس_مركز الواسطى _ على مدى يومي الأربعاء والخميس 11 و12 مارس الجاري،في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وتم تنفيذ القافلة من خلال فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وضمت القافلة 8 عيادات في 7 تخصصات هي (الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان)، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1391 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان. كما شملت الخدمات إجراء 118 تحليل دم و103 تحليل طفيليات ، 16حالات أشعة عادية،  تحويل عدد  2 مرضى لعمل تقارير طبية ونفقة دولة ،تحويل حالتين  للمستشفيات لإستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية  96 حالة

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متعددة شملت التوعية بفيروس كورونا ومتابعة الحمل وتنظيم الأسرة وسرطان الثدي وسلامة الغذاء وسوء استخدام الأدوية والرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة.

وفي إطار مبادرات الكشف المبكر، تم إجراء فحوصات للاطمئنان على ضغط الدم والسكر لعدد 300 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة إلى 4093 خدمة طبية، بما يعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمة الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

بني سويف قافلة طبية صحة بني سويف

