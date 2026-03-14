حركة الملاحة بمضيق هرمز تهبط إلى أدنى مستوى مع تشديد طهران للحصار

ما زالت حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز متوقفة فعلياً، إذ لم تُسجل أي عمليات عبور مؤكدة في أي من الاتجاهين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ".

تصاعدت التوترات في المنطقة بعدما تعهد المرشد الجديد لإيران بالإبقاء على إغلاق المضيق. في الوقت نفسه، زادت التقارير المتضاربة بشأن الألغام البحرية الإيرانية من المخاوف في الأوساط البحرية.

وتستعد سوق النفط لمزيد من الفوضى، في وقت يحوم فيه مزيج "برنت" قرب 100 دولار للبرميل. عبور مضيق هرمز ما زالت المناقشات الدبلوماسية بشأن تأمين المرور الآمن، بما في ذلك بين الهند وإيران، مستمرة، لكنها لم تُسفر حتى الآن عن أي خفض في المخاطر أو استئناف لحركة الملاحة المعتادة.

يؤدي التشويش الإلكتروني المستمر إلى تقليص دقة أنظمة تحديد مواقع السفن في المنطقة. كما أن توقف السفن العاملة في المناطق عالية المخاطر عن بث إشارات نظام التعريف الآلي يُرجح أن يؤثر في حداثة البيانات وموثوقيتها.

عندما يجري رصد عمليات عبور محتملة، تُفحص سجلات الإشارات لتحديد ما إذا كانت الحركة تبدو حقيقية أم أنها ناتجة عن انتحال الإشارة، أي حين يمكن للتشويش الإلكتروني أن يزيف الموقع الظاهري للسفينة.

قد لا تكون بعض عمليات العبور قد رُصدت إذا لم تكن أجهزة الإرسال والاستقبال في السفن قد أُعيد تشغيلها بعد. وغالباً ما تبحر ناقلات النفط المرتبطة بإيران من الخليج العربي من دون بث إشارات نظام التعريف الآلي إلى أن تصل إلى مضيق ملقا بعد نحو 10 أيام من مرورها قبالة الفجيرة.

وقد تكون سفن أخرى تتبنى تكتيكات مشابهة، لذلك لن تظهر على شاشات تعقب الحركة إلا بعد أيام عدة. ملاحظة: سيُنشر تقرير تعقب حركة العبور في مضيق هرمز خلال فترات التوتر المتصاعد المرتبطة بإيران بهدف رصد حركة المرور لجميع فئات الشحن التجاري.