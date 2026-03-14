نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

يعاني كثير من الأشخاص من الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك، وقد يظن البعض أن السبب هو ضغط العمل أو قلة النوم، لكن في بعض الحالات يكون السبب الحقيقي هو نقص بعض الفيتامينات المهمة في الجسم، وعلى رأسها فيتامين ب12 الذي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الأعصاب والدم والشعر.



ويعد نقص فيتامين ب12 من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تمر دون ملاحظة لفترة طويلة، لأن أعراضه تتطور ببطء، لكن مع مرور الوقت تبدأ علامات واضحة في الظهور، مثل التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف التركيز.



لماذا يسبب نقص فيتامين ب12 التعب المستمر؟



يشارك فيتامين ب12 في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، وعندما ينخفض مستوى هذا الفيتامين تقل قدرة الدم على نقل الأكسجين بشكل كافٍ، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإجهاد حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.



كما أن نقصه قد يؤدي إلى ضعف في الجهاز العصبي، وهو ما يسبب الشعور بالإرهاق الذهني وصعوبة التركيز والدوخة أحيانًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.



تساقط الشعر من علامات نقص الفيتامين



يحتاج الشعر إلى تغذية جيدة حتى ينمو بشكل صحي وقوي، وعندما يعاني الجسم من نقص فيتامين ب12 فإن بصيلات الشعر لا تحصل على ما يكفي من العناصر الضرورية، ما يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه تدريجيًا.



وقد يلاحظ البعض أن الشعر أصبح خفيفًا أو يتساقط بكثرة أثناء التمشيط أو الاستحمام، وهي علامة قد تشير إلى نقص هذا الفيتامين في الجسم.



أعراض أخرى لنقص فيتامين ب12



لا يقتصر الأمر على التعب وتساقط الشعر فقط، فهناك أعراض أخرى قد تظهر عند نقص هذا الفيتامين، ومنها:

الشعور بالدوخة والصداع

شحوب الجلد

ضعف الذاكرة والتركيز

تنميل اليدين والقدمين

ضيق التنفس عند بذل مجهود بسيط

تغيرات في المزاج مثل العصبية أو الاكتئاب



من الأكثر عرضة لنقص هذا الفيتامين؟



هناك فئات معينة تكون أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب12، مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، وكذلك من يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا لأن هذا الفيتامين يوجد بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية.



كما أن بعض الأدوية قد تقلل من امتصاص الجسم لفيتامين ب12، لذلك من المهم متابعة الحالة الصحية مع الطبيب في حال استمرار الأعراض.

كيف يمكن تعويض نقص فيتامين ب12؟



يمكن الحصول على فيتامين ب12 من خلال عدة أطعمة مفيدة مثل اللحوم الحمراء، والبيض، ومنتجات الألبان، والأسماك، والكبدة، وهي من أفضل المصادر الغذائية لهذا الفيتامين.



وفي بعض الحالات قد يوصي الطبيب بتناول مكملات غذائية أو حقن فيتامين ب12 لتعويض النقص بسرعة، خاصة إذا كانت الأعراض واضحة أو شديدة.



متى يجب استشارة الطبيب؟



إذا استمر الشعور بالتعب لفترة طويلة مع وجود تساقط في الشعر أو أعراض أخرى غير معتادة، فمن الأفضل إجراء تحليل دم بسيط لقياس مستوى فيتامين ب12 في الجسم، لأن العلاج المبكر يساعد على تجنب الكثير من المضاعفات.