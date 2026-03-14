الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيّرات بالربع الخالي والمنطقة الشرقية
مسلسل على قد الحب الحلقة 24.. مها نصار تهدد شريف سلامة بقتـ.ل نيللى كريم
13 قتيلا و210 مصابين.. حصيلة ضحايا أمريكا من الحرب على إيران
موعد الحلقة النهائية لبرنامج دولة التلاوة.. اعرف المتسابقين والقنوات الناقلة
موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في إياب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة بيراميدز والجيش الملكي
لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة
صدمته سيارة مسرعة.. القصة الكاملة لوفاة أزهري بعد إمامة المصلين في التهجد
من التحليل إلى الضربات .. الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه في العملية الأمريكية على إيران
فحص 290 ألف طن بطاطس للتصدير.. أبرز جهود الزراعة خلال أسبوع
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟
نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثير من الأشخاص من الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك، وقد يظن البعض أن السبب هو ضغط العمل أو قلة النوم، لكن في بعض الحالات يكون السبب الحقيقي هو نقص بعض الفيتامينات المهمة في الجسم، وعلى رأسها فيتامين ب12 الذي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الأعصاب والدم والشعر.


ويعد نقص فيتامين ب12 من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تمر دون ملاحظة لفترة طويلة، لأن أعراضه تتطور ببطء، لكن مع مرور الوقت تبدأ علامات واضحة في الظهور، مثل التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف التركيز.


لماذا يسبب نقص فيتامين ب12 التعب المستمر؟


يشارك فيتامين ب12 في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، وعندما ينخفض مستوى هذا الفيتامين تقل قدرة الدم على نقل الأكسجين بشكل كافٍ، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإجهاد حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.


كما أن نقصه قد يؤدي إلى ضعف في الجهاز العصبي، وهو ما يسبب الشعور بالإرهاق الذهني وصعوبة التركيز والدوخة أحيانًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.


تساقط الشعر من علامات نقص الفيتامين


يحتاج الشعر إلى تغذية جيدة حتى ينمو بشكل صحي وقوي، وعندما يعاني الجسم من نقص فيتامين ب12 فإن بصيلات الشعر لا تحصل على ما يكفي من العناصر الضرورية، ما يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه تدريجيًا.


وقد يلاحظ البعض أن الشعر أصبح خفيفًا أو يتساقط بكثرة أثناء التمشيط أو الاستحمام، وهي علامة قد تشير إلى نقص هذا الفيتامين في الجسم.


أعراض أخرى لنقص فيتامين ب12


لا يقتصر الأمر على التعب وتساقط الشعر فقط، فهناك أعراض أخرى قد تظهر عند نقص هذا الفيتامين، ومنها:
الشعور بالدوخة والصداع
شحوب الجلد
ضعف الذاكرة والتركيز
تنميل اليدين والقدمين
ضيق التنفس عند بذل مجهود بسيط
تغيرات في المزاج مثل العصبية أو الاكتئاب


من الأكثر عرضة لنقص هذا الفيتامين؟


هناك فئات معينة تكون أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب12، مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، وكذلك من يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا لأن هذا الفيتامين يوجد بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية.


كما أن بعض الأدوية قد تقلل من امتصاص الجسم لفيتامين ب12، لذلك من المهم متابعة الحالة الصحية مع الطبيب في حال استمرار الأعراض.
كيف يمكن تعويض نقص فيتامين ب12؟


يمكن الحصول على فيتامين ب12 من خلال عدة أطعمة مفيدة مثل اللحوم الحمراء، والبيض، ومنتجات الألبان، والأسماك، والكبدة، وهي من أفضل المصادر الغذائية لهذا الفيتامين.


وفي بعض الحالات قد يوصي الطبيب بتناول مكملات غذائية أو حقن فيتامين ب12 لتعويض النقص بسرعة، خاصة إذا كانت الأعراض واضحة أو شديدة.


متى يجب استشارة الطبيب؟


إذا استمر الشعور بالتعب لفترة طويلة مع وجود تساقط في الشعر أو أعراض أخرى غير معتادة، فمن الأفضل إجراء تحليل دم بسيط لقياس مستوى فيتامين ب12 في الجسم، لأن العلاج المبكر يساعد على تجنب الكثير من المضاعفات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

مسن مقيد فى البلكونة

تحرك من وزارة التضامن لانقاذ مسن مربوط فى بلكونة دار مسنين

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط شخص ظهر في حالة عدم اتزان بشوارع مصر الجديدة

المتهم

كدمات متفرقة.. زوج يعتدي على زوجته بوحشية لهذا السبب.. تفاصيل

مسرح الواقعة

خلاف على الإيجار يتحول لمشاجرة.. ضبط صانعة محتوى و3 أشخاص بالإسكندرية

بالصور

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد