موعد رأس السنة الهجرية الجديدة.. يبدأ فى هذا اليوم

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة.. يتساءل الكثير عن متى تبدأ أول أيام السنة الهجرية الجديدة، وفى هذا السياق، تستطلع دار الإفتاء اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر ذي الحجة 1447هـ، و15 يونيو 2026، هلال شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد بداية العام الهجري الجديد.



ووفقا للحسابات الفلكية يوافق يوم الثلاثاء 16 يونيو أول أيام شهر محرم 1448 هــ وذلك إذا جاء شهر ذو الحجة غير مكتمل 29 يومًا.

أما إذا لم تثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم 29 ذو الحجة، وجاء شهر ذو الحجة مكتملا 30 يومًا، فإنه بناءً على ذلك يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة ويأتي أول أيام رأس السنة الهجرية وشهر المحرم الأربعاء 17 يونيو.

دعاء استقبال العام الهجري الجديد

اغفر لنا ذنوب السنوات الماضية، واجعل كتابنا في العام الجديد مليء بالحسنات الطاهرة، -يا الله أدخلنا في العام الجديد وأنت راض عنا، وبدل لنا في العام الهموم إلى أفراح.

اللهم اجعل هذا العام أفضل مما مضى، وارحم موتانا وبارك لنا في الأحياء يا رب العالمين.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة، بعد جرأتي عليك، فاغفر لي وتب علي، وتولني برحمتك.



يا رب نسألك أن تسير أقدارنا في هذا العام الجديد إلى ما تحبه وترضاه، اجعله عام غفران الذنوب وتحقيق الأمنيات وأصلح فيه أمر ديننا ودنيانا".



اللهم إني أسألك الصحة والعفة وحسن الخلق والرضاء بالقدر، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي, ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها, إن ربي على صراط مستقيم.



اللهم اغفر لنا نهاية العام واكتب لنا بداية سنة جديدة مشرقة، وخفف علينا بشرف رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم.