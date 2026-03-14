موعد مباراة المصري البورسعيدي و شباب بلوزداد والقنوات الناقلة

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهة قوية ضد شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم السبت، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

اللقاء سيُقام على ملعب استاد السويس الجديد، في مواجهة تحمل طابعًا حاسمًا للفريق المصري في سعيه نحو نصف النهائي.



ترتيب المصري في دور المجموعات

أنهى المصري البورسعيدي مرحلة المجموعات في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات، وتعادل واحد، مقابل خسارتين. الأداء في الدور الأول أظهر قوة الفريق وقدرته على المنافسة، مما يزيد من طموحات جماهيره قبل مواجهة شباب بلوزداد.



الطريق إلى نصف النهائي

يواجه المصري البورسعيدي شباب بلوزداد في ربع النهائي، وحال تأهل الفريقان، سيكون الموعد القادم ضد الفريق الفائز من مباراة الزمالك، ما يجعل هذه الجولة محطة مهمة على طريق المنافسة على لقب البطولة.



موعد مباراة المصري وشباب بلوزداد

تُقام مباراة الذهاب اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، وهو توقيت مناسب لمتابعة اللقاء مباشرة من الأراضي المصرية والخليجية.



القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة المباراة عبر شاشات عدة قنوات، حيث تنقلها قناة الجزائرية، إضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية، وبي إن سبورتس إتش دي 4، لتوفير تغطية شاملة للمشاهدين من جميع الدول العربية.















