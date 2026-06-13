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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انفراجة محتملة بين واشنطن وطهران تهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى

دونالد ترامب
دونالد ترامب
واشنطن أ ش أ

تراجعت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر بنهاية تعاملات الأسبوع المنقضي، بعدما عززت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران آمال المستثمرين بانفراج الأزمة وعودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت، في ختام تداولات الأسبوع، بنحو 6.2% لتغلق عند 87 دولارا للبرميل، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ أوائل مارس الماضي.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مقاربة بلغت 6.1% لتستقر عند 84.10 دولار للبرميل عند التسوية، في ظل انحسار المخاوف المتعلقة بالإمدادات العالمية وتحسن التوقعات بشأن الأوضاع الجيوسياسية.

وشهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التعافي بعد أسبوع اتسم بتجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، في وقت أعلن فيه ترامب إلغاء ضربات عسكرية إضافية كانت مقررة ضد إيران، مؤكداً أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور توقيع اتفاق بين الجانبين.

وكانت أسعار النفط والغاز قد سجلت ارتفاعات حادة خلال الأشهر الماضية على خلفية الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية ضد إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما أثار مخاوف واسعة بشأن الإمدادات العالمية ودفع خام برنت إلى الارتفاع لنحو 120 دولارا للبرميل خلال أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022.

وقال كبير محللي الأسواق لدى شركة (IG Group)، كريس بوشامب، إن تصريحات ترامب بشأن اتفاق السلام وقراره بعدم تنفيذ ضربات عسكرية جديدة وفرت دعما قويا للأسواق العالمية وأسهمت في تهدئة المخاوف ودفع أسعار النفط إلى التراجع.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز من شأنه أن يمنح أسواق الأسهم العالمية دفعة قوية ويعزز موجة الصعود التي بدأت تفقد زخمها خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار بعض التحفظات المتعلقة بالتفاصيل النهائية للاتفاق وآليات تنفيذه.

وفي السياق ذاته، توقع محللون أن تصل سوق النفط إلى نقطة تحول مهمة بحلول أواخر يوليو المقبل إذا لم تستأنف تدفقات النفط عبر المسارات الطبيعية قبل ذلك الموعد، محذرين من أن تراجع المخزونات العالمية بالتزامن مع ارتفاع الطلب الموسمي على الطاقة قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددا لتتراوح بين 120 و130 دولاراً للبرميل.

في غضون ذلك، خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي إلى 970 ألف برميل يومياً، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.17 مليون برميل يومياً، لتسجل بذلك ثاني مراجعة هبوطية متتالية للتوقعات.

ورغم ذلك، أبقت المنظمة على نظرتها الإيجابية للطلب على المدى المتوسط والطويل، حيث رفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2027 إلى 1.73 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 190 ألف برميل يومياً مقارنة بالتقديرات السابقة، ما يعكس توقعات باستمرار قوة الاستهلاك العالمي للطاقة خلال السنوات المقبلة.

أسعار النفط العالمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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