قبل القرعة.. تعرف على منافس المصري البورسعيدي في ربع نهائي الكونفدرالية

يستعد المصري البورسعيدي لخوض اختبار قاري صعب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى مرحلة المجموعات وصيفًا للمجموعة الرابعة، مؤكدًا حضوره القوي في المنافسات الأفريقية هذا الموسم.

وجاء تأهل المصري البورسعيدي عقب فوزه الثمين على زيسكو يونايتد بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويحسم بطاقة العبور إلى ربع النهائي، في ختام أسبوع ناجح للأندية المصرية على الساحة القارية.

منافسون من العيار الثقيل

وباحتلاله المركز الثاني، ينتظر المصري مواجهة أحد متصدري المجموعات، حيث تضم قائمة المنافسين المحتملين أندية قوية، أبرزها:

اتحاد العاصمة الجزائري

الوداد الرياضي المغربي

شباب بلوزداد

وهو ما ينذر بمواجهات حماسية في الدور المقبل، في ظل تقارب المستويات والطموحات الكبيرة للأندية المتأهلة.

موعد القرعة ونقلها

وتتجه الأنظار إلى مراسم سحب القرعة التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة مسار الفرق نحو نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تُنقل فعاليات القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

مواعيد ربع النهائي

ومن المقرر إقامة مباريات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 15 مارس، على أن تُلعب لقاءات الإياب يوم 22 من الشهر ذاته، في مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث تبدأ ملامح الطريق نحو اللقب في الظهور.

ويأمل المصري في مواصلة مشواره القاري بنجاح، وتحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الكرة المصرية في البطولات الأفريقية.