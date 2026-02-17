قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
رياضة

قبل القرعة.. تعرف على منافس المصري البورسعيدي في ربع نهائي الكونفدرالية

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
إسلام مقلد

يستعد المصري البورسعيدي لخوض اختبار قاري صعب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى مرحلة المجموعات وصيفًا للمجموعة الرابعة، مؤكدًا حضوره القوي في المنافسات الأفريقية هذا الموسم.

وجاء تأهل المصري البورسعيدي عقب فوزه الثمين على زيسكو يونايتد بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويحسم بطاقة العبور إلى ربع النهائي، في ختام أسبوع ناجح للأندية المصرية على الساحة القارية.

منافسون من العيار الثقيل

وباحتلاله المركز الثاني، ينتظر المصري مواجهة أحد متصدري المجموعات، حيث تضم قائمة المنافسين المحتملين أندية قوية، أبرزها:

  • اتحاد العاصمة الجزائري
  • الوداد الرياضي المغربي
  • شباب بلوزداد

وهو ما ينذر بمواجهات حماسية في الدور المقبل، في ظل تقارب المستويات والطموحات الكبيرة للأندية المتأهلة.

موعد القرعة ونقلها

وتتجه الأنظار إلى مراسم سحب القرعة التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة مسار الفرق نحو نصف النهائي. 

ومن المنتظر أن تُنقل فعاليات القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

مواعيد ربع النهائي

ومن المقرر إقامة مباريات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 15 مارس، على أن تُلعب لقاءات الإياب يوم 22 من الشهر ذاته، في مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث تبدأ ملامح الطريق نحو اللقب في الظهور.

ويأمل المصري في مواصلة مشواره القاري بنجاح، وتحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الكرة المصرية في البطولات الأفريقية.

المصري البورسعيدي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية زيسكو يونايتد

