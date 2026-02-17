بيان عربي إسلامي يدين قرار الاحتلال بتسجيل أراض بالضفة ضمن الممتلكات الإسرائيلية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن هناك بيان عربي إسلامي يدين قرار إسرائيل تصنيف أراض في الضفة الغربية على أنها ما يسمى أراضي دولة.



وأدان البيان العربي الإسلامي ، قرار الاحتلال الشروع في إجراءات تسوية ملكية أراضي الضفة على نطاق واسع، وجاء أن القرار الإسرائيلي بشأن أراضي الضفة خطوة غير قانونية وتصعيد خطير.



وأوضح البيان العربي الإسلامي، أن القرار الإسرائيلي بشأن أراضي الضفة يستهدف تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، وأن قرار الاحتلال بشأن الضفة يرسخ سيطرة غير قانونية على الأرض الفلسطينية، وأن القرار الإسرائيلي بشأن الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.



وأضاف البيان العربي الإسلامي، أن إسرائيل تسعى لفرض واقع قانوني وإداري جديد يكرس السيطرة على الأرض المحتلة، ونرفض الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية.



وأوضح البيان العربي الإسلامي، أن السياسات الإسرائيلية تصعيد خطير يزيد حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويطالب بتدخل دولي واضح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وصون حقوق الفلسطينيين.



