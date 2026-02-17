كيف تصل حزمة الـ40 مليار جنيه لبيوت المصريين قبل شهر رمضان؟

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي يختلف عن السنوات الماضية فيما يتعلق بتحديد الشرائح المستحقة للدعم وتوفير حزم الحماية الاجتماعية لهم، بعد إعلان الحكومة حزمة الـ40 مليار جنيه.

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تضم أسماء المستحقين، ما يتيح لها توجيه الدعم مباشرة إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وشفافية.

وأشار إلى أن مبالغ الدعم تُصرف للمواطنين المستحقين دون وسيط، الأمر الذي يضمن وصولها كاملة إلى مستحقيها، لافتًا إلى أن الدولة تعتزم توفير الدعم لنحو 15 مليون أسرة.

وأضاف أن الفئات المستفيدة محددة بوضوح، حيث تحصل 5 ملايين أسرة على الدعم بشكل مباشر، إلى جانب عدد من المزارعين الذين يستفيدون من برامج الدعم الحكومي.

كما أكد اهتمام الدولة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث يحصل المواطنون على العلاج بالمجان، مع توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين.