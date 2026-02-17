بعد قرارت الحكومة.. كيف عززت حزمة الحماية الاجتماعية دعم الفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان؟

أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان تعكس إدراكًا لحجم التحديات المعيشية التي تواجه المواطنين، وحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في توقيت بالغ الأهمية.

وأوضح "الشويخ"، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لسياسات اجتماعية متكاملة انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، استهدفت تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات الدعم النقدي، والرعاية الصحية، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات المتغيرات الاقتصادية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية يعزز من الاستقرار المجتمعي، ويدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن استمرار هذه البرامج يعكس توجهًا نحو بناء منظومة حماية أكثر شمولًا واستدامة.

وأضاف "الشويخ"، أن توقيت إطلاق الحزمة الجديدة قبل شهر رمضان يحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية مهمة، في ظل ما يشهده الشهر الكريم من زيادة في الأعباء المعيشية على الأسر، ما يجعل التدخل الحكومي المبكر عاملًا أساسيًا في تحقيق قدر من التوازن داخل المجتمع، مشددًا على أهمية تطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الراهنة بكفاءة.