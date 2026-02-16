عبد المنعم السيد: الحكومة توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية بحزمة 40 مليار جنيه

أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة بقيمة 40.3 مليار جنيه ستصل إلى مستحقيها بدقة، في ظل امتلاك الدولة منظومة بيانات متكاملة تشمل برامج «تكافل وكرامة» وبطاقات التموين والجمعيات الأهلية وقواعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تلك القاعدة المعلوماتية أصبحت توفر خريطة واضحة للفئات الأكثر احتياجًا وكذلك متوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن الحزمة تمتد حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، حيث سيتم توجيه دعم نقدي لنحو 15 مليون أسرة، بواقع 400 جنيه قبل شهر رمضان و400 جنيه أخرى قبل عيد الفطر، إضافة إلى دعم خاص للأسر المعيلة بنحو 300 جنيه لـ45 ألف أسرة.