مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
توك شو

عبد المنعم السيد: الحكومة توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية بحزمة 40 مليار جنيه

البهى عمرو

أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة بقيمة 40.3 مليار جنيه ستصل إلى مستحقيها بدقة، في ظل امتلاك الدولة منظومة بيانات متكاملة تشمل برامج «تكافل وكرامة» وبطاقات التموين والجمعيات الأهلية وقواعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تلك القاعدة المعلوماتية أصبحت توفر خريطة واضحة للفئات الأكثر احتياجًا وكذلك متوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن الحزمة تمتد حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، حيث سيتم توجيه دعم نقدي لنحو 15 مليون أسرة، بواقع 400 جنيه قبل شهر رمضان و400 جنيه أخرى قبل عيد الفطر، إضافة إلى دعم خاص للأسر المعيلة بنحو 300 جنيه لـ45 ألف أسرة.

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

الصحة توجه رسالة لمرضى السكر خلال رمضان

تحذيرات من الإفراط في تناول العرقسوس خلال رمضان.. يؤثر على الكلى.. فيديو

التمر والشوربة الخفيفة.. سر الهضم المريح والإفطار الصحي في رمضان.. فيديو

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

