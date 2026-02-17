عقوبة تنتظر النادي الأهلي بسبب مباراة الجيش الملكي.. مفاجأة للجماهير

أكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى أن مباراة النادي الأهلي الأخيرة أمام الجيش الملكي المغربي شهدت بعض التجاوزات، من بينها إلقاء زجاجات المياه من قبل بعض الجماهير، موضحًا أن العقوبة المتوقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) وفقًا للوائح تكون غرامة مالية تتراوح بين 10 و20 ألف دولار.

وقال يحيى، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلاميين أحمد دياب وروان أبو العينين، إن القرار على الأرجح لن يصل إلى حد منع الجماهير من حضور المباريات، إلا أنه في حال تكرار الواقعة قد يتم توقيع عقوبة بحرمان الجماهير من الحضور لمدة مباراتين.

وأضاف أن الكاف أحال الواقعة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب، والجميع يترقب قرار الكاف، مؤكدًا أنه لا يتوقع صدور عقوبة تتجاوز الغرامة المالية، بحسب اللوائح، رغم رفض الجميع للتصرف الذي صدر من بعض الجماهير.

كما أوضح أن الأهلي واجه مشكلات خلال مباراة الذهاب في المغرب، حيث ظهرت آلة حادة في المدرجات، ما دفع الكاف حينها إلى معاقبة الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين، خاصة أن لجماهير النادي المغربي سابقة في مثل هذه الوقائع، ولذلك تم اتخاذ قرار بمنع الجماهير من الحضور.