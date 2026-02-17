بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن موعد عودة أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، للتدريبات الجماعية، بعد غيابه فترة بسبب الإصابة.

وقالت ريهام حمدي فى تصريحات تلفزيونية عبر ملعب ON: "زيزو حاليًا شغال في التأهيل خلال خمس أو ست أيام بالكتير هيبدأ يشارك بشكل جزئي في التدريبات بعدها يدخل التمرينات الجماعية.

وأضافت أن زيزو قد يكون متاحًا للمشاركة مع الفريق بداية من مواجهة زد إف سي، أي بعد مباراتين، حال اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية"

ويعاني "زيزو" من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي، في بطولة الدوري، وغاب على إثرها عن المباريات الأخيرة للفريق الأحمر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة، في تمام الساعة 9.30 مساء الخميس المقبل، وذلك في أول مباراة للفريق في شهر رمضان الكريم، حيث يبحث المارد الأحمر في مباراة الجونة عن الفوز؛ من أجل مواصلة ملاحقة سيراميكا كليوباترا على صدارة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري، ويسبقها ستديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا “المتصدر” ولعب مباراة أكثر، ويأتي خلف سيراميكا، الزمالك وبيراميدز برصيد 31 نقطة، ولهما مباراة- مثل الأهلي- يمكنهما تقليص الفارق من خلالها مع سيراميكا.