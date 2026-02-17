قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو
شوبير يفتح النار على الاتحاد الإفريقي: سرعة قرار الـ كاف ضد الأهلي غير معتادة
الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 140 بمساعدات طبية وغذائية ضخمة
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو

محمد بدران   -  
منار نور

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن موعد عودة أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، للتدريبات الجماعية، بعد غيابه فترة بسبب الإصابة.

وقالت ريهام حمدي فى تصريحات تلفزيونية عبر ملعب ON: "زيزو حاليًا شغال في التأهيل خلال خمس أو ست أيام بالكتير هيبدأ يشارك بشكل جزئي في التدريبات بعدها يدخل التمرينات الجماعية.

وأضافت أن زيزو قد يكون متاحًا للمشاركة مع الفريق بداية من مواجهة زد إف سي، أي بعد مباراتين، حال اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية"

ويعاني "زيزو" من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي، في بطولة الدوري، وغاب على إثرها عن المباريات الأخيرة للفريق الأحمر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة، في تمام الساعة 9.30 مساء الخميس المقبل، وذلك في أول مباراة للفريق في شهر رمضان الكريم، حيث يبحث المارد الأحمر في مباراة الجونة عن الفوز؛ من أجل مواصلة ملاحقة سيراميكا كليوباترا على صدارة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري، ويسبقها ستديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا “المتصدر” ولعب مباراة أكثر، ويأتي خلف سيراميكا، الزمالك وبيراميدز برصيد 31 نقطة، ولهما مباراة- مثل الأهلي- يمكنهما تقليص الفارق من خلالها مع سيراميكا.

