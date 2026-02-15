موعد عودة زيزو للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية

يعود أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد 10 أيام من الآن، حيث يخوض اللاعب حالياً برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

وتعرض زيزو لإصابة بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت 3 فبراير ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف النادي الأهلي، منافسه الجيش الملكي المغربي على ملعب استاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات،من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلي ضمن المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم إلى جانبه أندية الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني، وشبيبة القبائل الجزائري، في مجموعة تشهد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

تنطلق مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم، الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويغيب عن قائمة الأهلي ضد الجيش الملكي كل من أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه للإصابة، وأيضا محمد سيحا وهادي رياض ومحمد شكري لاعتبارات فنية.

وكان الأهلي قد ضمن التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، بعدما تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.

ويطمح الفريق لتحقيق الفوز على الجيش الملكي من أجل تأكيد صدارته وعدم الدخول في حسابات أخرى، خاصة أن المنافس المغربي يطارده بفارق نقطة واحدة.

على الجانب الآخر، يحتل الجيش الملكي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي يانج أفريكانز في المركز الثالث بـ5 نقاط، في حين يتذيل شبيبة القبائل جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.