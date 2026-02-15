نادي زد يختتم النسخة الثالثة من بطولة زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة

اختتم نادي زد الرياضي فعاليات النسخة الثالثة من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، التي أُقيمت على ملاعب زد بارك خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير، بمشاركة أندية محلية ودولية من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وشهد حفل ختام البطولة تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، حيث توج بالمركز الأول إستوريل البرتغالي، بعد حصوله على 13 نقطة، وحل في المركز الثاني أسيك الإيفواري برصيد 12 نقطة، فيما جاء رايت تو دريم المصري بالمركز الثالث بمجموع 10 نقاط.

وتم تكريم اللاعبين المتميزين فرديًا في فئات أفضل لاعب أنطونيو روييت من فريق إستوريل، وفاز بلقب هداف البطولة يوسف دسوقي من فريق رايت تو دريم، وحصل توريه إبراهيم من فريق أسيك على لقب أفضل حارس مرمى، وحصل فريق فيسيل كوبي على جائزة اللعب النظيف. وجاء هذا بعد منافسات قوية امتدت على مدار خمس جولات بنظام الدوري، عكست المستوى الفني العالي للبطولة وأهمية الاحتكاك الدولي للاعبين الشباب.

وشارك في البطولة فريق زد إف سي المصري إلى جانب خمسة أندية عالمية من أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهي أستون فيلا الإنجليزي، وفيسيل كوبي الياباني، وآسيك الإيفواري من كوت ديفوار، و رايت تو دريم المصرى ، وإستوريل البرتغالي.

وبهذه المناسبة، أكد سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي، أن نجاح النسخة الثالثة من البطولة يبرهن على ريادة النادي كالنادي الوحيد في مصر الذي ينظم بطولات دولية للناشئين بهذا الحجم والاستمرارية، مشيرًا إلى أن دوري زد الدولية للناشئين تمثل منصة متكاملة لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، وتتيح للاعبين فرصة مواجهة مدارس كروية مختلفة من أوروبا وآسيا وإفريقيا، بما يسهم في صقل مهاراتهم الفنية والبدنية وإعدادهم للمستقبل الاحترافي.

وأضاف زاهر: "نحن فخورون بما قدمه جميع اللاعبين والفرق المشاركة، ونسعى دائمًا لتكريم التميز وتحفيز اللاعبين على التفوق، مع توجيه الشكر لجميع الشركاء والأجهزة الفنية والمنظمين الذين ساهموا في نجاح البطولة".

كما أشار إلى أن مشاركة فريق زد إف سي في البطولة والأداء القوي للاعبين يعكس تطور المنظومة الفنية للنادي وقدرته على إعداد لاعبين وفق معايير دولية، ويعزز مكانته بين الأندية القادرة على المنافسة عالميًا.

وتُعد البطولة، التي امتدت على مدار اربعة أيام من المنافسات المثيرة، فرصة حقيقية للاعبين الشباب للتعرف على بيئات كروية مختلفة، واكتساب خبرات مهمة في مواجهة تحديات المستوى الدولي، كما تؤكد التزام نادي زد الرياضي بالاستثمار المستدام في تطوير قطاع الناشئين وبناء جيل جديد من اللاعبين قادر على المنافسة على أعلى المستويات.

جدير بالذكر أن النسخة الثالثة من دوري زد الدولية للناشئين تمثل نموذجًا ناجحًا للتنظيم الاحترافي على أعلى مستوى، حيث استطاع نادي زد الرياضي تقديم تجربة متكاملة تضاهي البطولات الدولية. كما تؤكد البطولة التزام النادي الدائم بتطوير المواهب الشابة، وتأهيل جيل جديد من اللاعبين قادر على المنافسة في المستقبل الرياضي باحترافية وثقة