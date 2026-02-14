زد يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على حرس الحدود 4-2 بركلات الترجيح

نجح فريق زد في التأهل إلي نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز علي حرس الحدود بنتيجة 4ـ-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.

تقدم حرس الحدود عن طريق محمد حمدي زكي في الدقيقة 69، ثم تعادل زد عن طريق ماتا ماجاسا في الدقيقة 75 قبل أن يتم اللجوء إلى ضربات الترجيح.

ويلتقي فريق زد في مباراة النصف نهائي مع الفائز من لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

تشكيل حرس الحدود أمام زد

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق حرس الحدود، التشكيل الأساسي الذي خاض به لقاء زد

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: مؤمن عوض - إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد بيومي.

خط الوسط: عبد الله حافظ - محمد أشرف روقا - كوبرا.

خط الهجوم: محمد عزيز - محمد حمدي زكي - محمود أوكا.

البدلاء: عمرو شعبان - موسيس - كواسي أوسو - أحمد نايل - إبراهيم داود - عمر سافيولا - محمد الدغيمي - محمود البدري - محمد حسن.

تشكيل زد إف سي أمام حرس الحدود

وأعلن محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد إف سي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة حرس الحدود.

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد ربيعة - أحمد كاستلو - عبد الله بكري - سامح إبراهيم.

خط الوسط: ماتا ماجاسا - محمود صابر - أحمد كباكا.

خط الهجوم: أحمد عادل - رأفت خليل - مصطفى سعد.

البدلاء: محمد سيد مزيكا - أمارا كيتا - أحمد الصغيري - عبد الرحمن البانوبي - طارق علاء - كريم جمعة - علي جمال لا لا - بيتر موتو موسي - أحمد عاطف.