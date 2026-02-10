الغندور يثير الجدل بشأن دور الـ 16 في كأس مصر

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثيرا بشأن دور ١٦ في كأس مصر.

دور الـ 16 كأس مصر

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أكثر الأشياء استغرابا في الكرة المصرية أن دور ١٦ في كأس مصر بدون جمهور بس بعد كده بجمهور يا تري حد فاهم حاجة".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اتحاد الكرة لن يسمح بحضور الجماهير في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر والحضور 50 فرد من كل ناد وبكشف رسمي مرسل مسبقاً.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، مباريات دور الـ16 كلها بدون جماهير ولا يوجد استثناء لأي ناد، وهي شروط معروفة وتم إبلاغ جميع الأندية بها.

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر .

وتقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.