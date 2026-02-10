قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري
الاتحاد الأوروبي: لن نصمت أمام الجرائم في السودان.. ومؤتمر دولي ببروكسل أبريل المقبل
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يثير الجدل بشأن دور الـ 16 في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثيرا بشأن دور ١٦ في كأس مصر.

دور الـ 16 كأس مصر

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أكثر الأشياء استغرابا في الكرة المصرية أن دور ١٦ في كأس مصر بدون جمهور بس بعد كده بجمهور يا تري  حد فاهم حاجة".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اتحاد الكرة لن يسمح بحضور الجماهير في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر والحضور 50 فرد من كل ناد وبكشف رسمي مرسل مسبقاً.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، مباريات دور الـ16 كلها بدون جماهير ولا يوجد استثناء لأي ناد، وهي شروط معروفة وتم إبلاغ جميع الأندية بها.

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر .

وتقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك الغندور الاهلي سيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

حزب المصريين الأحرار

«المصريين الأحرار»: تغييرات الحكومة الجديدة بداية تصويب مطلوب.. والرهان على التنفيذ

وزارة شؤون المجالس النيابية

السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية الجديد

الموافقة على التعديل الوزاري الجديد

مصر القومي : التعديل الوزاري الجديد فرصة للإصلاح ومراعاة هموم المواطن

بالصور

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد