رياضة

تفاصيل مهمة من اجتماع أبوريدة مع الإعلام قبل المونديال

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
محمد سمير

كشف الإعلامي محمد طارق أضا كواليس جلسة المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مع رجال الإعلام المصري، أمس الثلاثاء.


 

وقال أضا عبر برنامجه "الماتش" الذي يقدمه على قناة "صدى البلد": إن أبوريدة أشاد بمواقف الإعلام المصري ومساندتهم للمنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أضا أن رئيس الاتحاد المصري أكد في جلسته عدم وجود أي نية لإلغاء الدوري الممتاز، كما تردد مؤخرًا لإتاحة الفرصة للمنتخب من أجل الاستعداد لكأس العالم الصيف المقبل، أسوة بما حدث في المشاركة الثانية عام 1990.

كما أشار إلى أن مجلس الجبلاية يعتزم تنظيم مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل، يعلن من خلاله الخطة الكاملة استعدادًا للبطولة، التي يخوضها "الفراعنة" في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.
 

هاني أبوريدة كواليس جلسة هاني أبوريدة رجال الإعلام الاتحاد المصري لكرة القدم

