نجم الدراويش: مجالس إدارات الإسماعيلي منذ 2019 كلهم ظلموا النادي.. «ومحدش فيهم اتظلم»

ألقى أيمن رجب، نجم نادي الإسماعيلي السابق، باللوم على مجالس إدارات نادي الإسماعيلي منذ عام 2019 في الوضع الذي وصل إليه النادي في الوقت الراهن.

وقال أيمن رجب، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الإسماعيلي أمامه 3 شهور يحتاج فيها لتحقيق المعجزة والبقاء في الدوري المصري ولا بد من التكاتف للجمهور وأبناء النادي خلال تلك الفترة».

وأردف قائلًا: «مجالس الإدارة في الإسماعيلي من 2019 كلهم ظلموا النادي ومحدش فيهم اتظلم قولًا واحدًا»، مضيفًا أن «مجالس الإدارة السابقة هم السبب فيما وصل إليه نادي الإسماعيلي الآن».

وتابع قائلًا: «لو حدثت المعجزة من الكابتن طارق العشري واللاعبين ونجحوا في البقاء في الدوري سيكون قد حققوا أهم إنجاز في تاريخ الإسماعيلي، وأفضل من إنجاز التتويج بالدوري».

ورأى أيمن رجب أنه تم إلغاء الهبوط في الموسم الماضي ليس لصالح الإسماعيلي بل لصالح مودرن سبورت وهذه حقيقة الكل يعرفها، وذلك حسب قوله.