حالات سحب وإلغاء رخص السلاح وفقًا للقانون .. تعرّف عليها
حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو
محمد عبدالجليل: مباراة الإسماعيلي سهلة للأهلي.. وهذا سبب تراجع مستوى «بن رمضان»
هل صيام النائم معظم النهار صحيح؟.. اعرف رأي الشرع
أغلق موانئ رئيسية بأستراليا .. تطوّر خطير في إعصار ميتشل
تفاصيل مهمة من اجتماع أبوريدة مع الإعلام قبل المونديال
لا تغتر بأحاديث الثناء عليك.. «الرمادي» يُوجّه 3 نصائح للاعب محمد إبراهيم
بشير التابعي: الزمالك ليس في أفضل حالاته وأتوقع تعادله مع سموحة
إعلامي عن خطاب الزمالك لتأجيل لقاء سيراميكا: حقك تطلبه دون المساس بحقوق الآخرين | فيديو
خبير: خطاب إيران الإعلامي يناقض كواليس مفاوضاتها مع واشنطن
الشرطة الكندية: مصرع 9 على الأقل في إطلاق نار استهدف مدرسة ثانوية
محافظات

أخبار أسوان: برنامج لإعداد الشباب.. وتهنئة لنقابة المحامين.. وجهود لمكتبة مصر العامة.. وأنشطة جامعية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها ..

محافظ أسوان: نعمل على إعداد جيل قيادى واعي قادر على استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة

فقد أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن الدولة المصرية تولى إهتماماً بالغاً ببناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب بإعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وتنفيذ رؤية مصر 2030 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور إسماعيل كمال فى فعاليات اللقاء الخامس من برنامج إعداد وتأهيل الشباب للقيادة ، والذى تنفذه وزارة الشاب والرياضة بالتعاون مع وزارة الدفاع والأوقاف .

محافظ أسوان يهنئ مجلس إدارة نقابة المحامين الجديد

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مجلس إدارة نقابة المحامين، برئاسة حمدى حرزاوى، نقيب محامى أسوان، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام.


 

جهود متنوعة

محافظ أسوان يشيد بحصد فرع مكتبة مصر العامة للمركز الأول فى ماراثون "أقرأ" العربى.. صور
 

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالنجاحات المتتالية التى يحققها فرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة من خلال حصد العديد من الجوائز فى المسابقات والفعاليات المختلفة التى يتم المشاركة فيها على المستوى المحلى والعربى .
وأكد المحافظ على أهمية الدور التنويرى والثقافى الذى تقوم به مكتبة مصر العامة بأسوان ، والتى أصبحت مركزاً رائداً لنشر الثقافة والمعرفة ، ومقصداً هاماً للأسر والأطفال والشباب لنشر ثقافة القراءة ، وتحفيز الأطفال والشباب على المعرفة ، وترسيخ دور المكتبة كمركز للتعلم المستدام وبناء الوعى والفكر المستنير .

رئيس جامعة أسوان يشهد مقابلات القبول بالدراسات العليا بمعهد البحوث الإفريقية

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، المقابلات الشخصية للمتقدمين لمراحل الدراسات العليا بالمعهد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 / 2026.

طب أسوان تحتفل بعيد الخريجين الدفعة 11 بالنظام الجديد .. صور
نظّمت كلية الطب بجامعة أسوان حفل تخرّج الدفعة الحادية عشر من الأطباء بالنظام الدراسي الجديد، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والأستاذ الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، وبحضور وكلاء الكلية، الدكتور محمد مصطفي حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور مصطفي ادم الطيري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

