محافظ أسوان يهنئ مجلس إدارة نقابة المحامين الجديد

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مجلس إدارة نقابة المحامين، برئاسة حمدى حرزاوى، نقيب محامى أسوان، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهنئة لمجلس إدارة النقابة بمناسبة فوزهم فى الانتخابات التى أجريت مؤخراً، متمنياً لهم التوفيق فى أداء رسالتهم المهنية والوطنية.

وأكد إسماعيل كمال تقديم كامل الدعم لنقابة المحامين باعتبارها إحدى النقابات المهنية الفاعلة والمؤثرة فى المجتمع الأسوانى.

نقابة المحامين

وقال إن نقابة المحامين تقوم بدور وطنى رائد يتكامل مع الدور المشرف للقضاء المصرى الشامخ بما يسهم فى ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق، ودعم مسيرة العدالة لخدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين عن تقديرهم لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل.

وأكدوا حرصهم الكامل على تعزيز أوجه التعاون مع أجهزة المحافظة المختلفة، والمشاركة الفاعلة فى دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة داخل المحافظة.