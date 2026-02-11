قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور
دينا أبو الخير: ماء زمزم لما شُرب له .. ونية الشفاء مفتاح البركة | فيديو
إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل
نتنياهو يلتقي مبعوث ترامب وصهره قبل قمة حاسمة مع الرئيس الأمريكي
مُخطط أوكراني خبيث بشأن المفاوضات مع روسيا | تفاصيل
الزمالك يضع شرطاً لعودة «محمد عواد» للمشاركة مع الفريق بالمباريات | تعرّف عليه
هل يجوز إهداء ثواب الصيام إلى الأحياء؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك
خزينة الأهلي تنتعش بمليون دولار خلال أيام قليلة |تفاصيل
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-2-2026
بالصور

فوائد شرب التمر الهندي .. مشروب طبيعي يُعزّز الهضم والمناعة وصحة القلب

فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
آية التيجي

كشفت دراسات أجنبية القيمة الصحية لعصير التمر الهندي، وهو من المشروبات الطبيعية الشهيرة في العديد من الثقافات حول العالم، خاصة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقد كشفت تقارير ودراسات منشورة على موقع Medical News Today، أن شرب التمر الهندي يحمل فوائد صحية متعددة تجعله أكثر من مجرد مشروب منعش، ومن أبرزها :

ـ  تحسين الهضم وصحة الجهاز الهضمي:
ويحتوي التمر الهندي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. 

كما يُستخدم تقليديًا كمُلَيِّن طبيعي يساعد في تهدئة اضطرابات المعدة وتحسين الهضم.

ـ  دعم صحة القلب وتنظيم الكوليسترول:
أشارت دراسات أجنبية إلى أن التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات، والتي تلعب دورًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وتحسين صحة الشرايين، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات:
يحتوي التمر الهندي على فيتامينات ومعادن مهمة، من بينها فيتامين C والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر تساعد على دعم الجهاز المناعي ومقاومة الالتهابات. 

كما أظهرت أبحاث أن مركبات التمر الهندي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

ـ المساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم:
وقد يساعد التمر الهندي في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم امتصاص الكربوهيدرات، ما يجعله مشروبًا مفيدًا عند تناوله باعتدال لمرضى السكري، مع ضرورة الانتباه إلى عدم إضافة كميات كبيرة من السكر.

ـ دعم صحة الكبد وتنقية الجسم:
تشير بعض الأبحاث إلى أن التمر الهندي يحتوي على مركبات تساعد في حماية الكبد من السموم وتقليل الإجهاد التأكسدي، ما يعزز من قدرة الجسم على التخلص من الفضلات والمواد الضارة.

فوائد التمر الهندي للجلد

ـ مضادات الأكسدة الموجودة في التمر الهندي تساهم في محاربة علامات الشيخوخة، وتحسين نضارة البشرة، كما تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا في تقليل ظهور الحبوب ومشكلات الجلد.

ـ يحتوي التمر الهندي يحتوي على أحماض طبيعية قد تسبب تهيّج المعدة عند الإفراط في تناوله، كما يُنصح بتقليل السكر المضاف للحصول على فوائده الصحية الكاملة.

فوائد شرب التمر الهندي فوائد التمر الهندي الصحية عصير التمر الهندي فوائد التمر الهندي للهضم التمر الهندي والمناعة التمر الهندي للقلب فوائد التمر الهندي للسكر

