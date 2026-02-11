فوائد شرب التمر الهندي .. مشروب طبيعي يُعزّز الهضم والمناعة وصحة القلب

كشفت دراسات أجنبية القيمة الصحية لعصير التمر الهندي، وهو من المشروبات الطبيعية الشهيرة في العديد من الثقافات حول العالم، خاصة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

فوائد شرب التمر الهندي في رمضان

وقد كشفت تقارير ودراسات منشورة على موقع Medical News Today، أن شرب التمر الهندي يحمل فوائد صحية متعددة تجعله أكثر من مجرد مشروب منعش، ومن أبرزها :

ـ تحسين الهضم وصحة الجهاز الهضمي:

ويحتوي التمر الهندي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

كما يُستخدم تقليديًا كمُلَيِّن طبيعي يساعد في تهدئة اضطرابات المعدة وتحسين الهضم.

ـ دعم صحة القلب وتنظيم الكوليسترول:

أشارت دراسات أجنبية إلى أن التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات، والتي تلعب دورًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وتحسين صحة الشرايين، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات:

يحتوي التمر الهندي على فيتامينات ومعادن مهمة، من بينها فيتامين C والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر تساعد على دعم الجهاز المناعي ومقاومة الالتهابات.

كما أظهرت أبحاث أن مركبات التمر الهندي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

ـ المساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم:

وقد يساعد التمر الهندي في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم امتصاص الكربوهيدرات، ما يجعله مشروبًا مفيدًا عند تناوله باعتدال لمرضى السكري، مع ضرورة الانتباه إلى عدم إضافة كميات كبيرة من السكر.

ـ دعم صحة الكبد وتنقية الجسم:

تشير بعض الأبحاث إلى أن التمر الهندي يحتوي على مركبات تساعد في حماية الكبد من السموم وتقليل الإجهاد التأكسدي، ما يعزز من قدرة الجسم على التخلص من الفضلات والمواد الضارة.

فوائد التمر الهندي للجلد

ـ مضادات الأكسدة الموجودة في التمر الهندي تساهم في محاربة علامات الشيخوخة، وتحسين نضارة البشرة، كما تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا في تقليل ظهور الحبوب ومشكلات الجلد.

ـ يحتوي التمر الهندي يحتوي على أحماض طبيعية قد تسبب تهيّج المعدة عند الإفراط في تناوله، كما يُنصح بتقليل السكر المضاف للحصول على فوائده الصحية الكاملة.