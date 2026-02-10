قرار مفاجئ من الأهلي لـ إمام عاشور بعد انتهاء عقوبته

حسم النادي الأهلي ملف عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة الجماعية مع الفريق، بعد اقتراب انتهاء العقوبة الانضباطية الموقعة عليه خلال الفترة الماضية، على خلفية أزمته الأخيرة المتعلقة بالتخلف عن مرافقة بعثة الفريق في إحدى الرحلات الخارجية.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك :مصدر: الأهلي يخطر إمام عاشور بالعودة للتدريبات الجماعية مرة أخرى يوم الجمعة بعد انتهاء العقوبة

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، المباراة مقرر إقامتها غدا، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله رسميًا لدور ربع النهائي في دوري الأبطال، فيما يسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لاستعادة التوازن في الدوري المحلي.

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة “أون سبورت” المصرية، التي ستسبق المباراة باستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية.