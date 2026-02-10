أول ظهور لـ إمام عاشور بعد عودته من العمرة

نشر إمام عاشور، لاعب الأهلي، صورا له داخل صالة الجيم بعد عودته من أداء مناسك العمرة، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

وعلق إمام على الصورة التي نشرها داخل الجيم قائلا: "العودة".



عاد اسم إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليتصدر المشهد الإعلامي من جديد، في ظل أنباء متداولة عن عروض احتراف خارجية، وتطورات أخرى تتعلق بطلبه الظهور الإعلامي والإعلاني خلال شهر رمضان، وسط سياسة انضباطية صارمة تنتهجها إدارة القلعة الحمراء.

الإعلامية سهام صالح حسمت الجدل حول ما تردد عن وجود عروض أمريكية للاعب، مؤكدة خلال برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، أن هذه الأنباء غير صحيحة.

ونقلت “صالح” عن مصادر داخل النادي الأهلي أن إمام عاشور لم يتلقَ أي عروض، سواء رسمية أو شفهية، من أندية أمريكية، كما لم تصل أي استفسارات بخصوصه، ولم يشر اللاعب نفسه إلى وجود اهتمام من هذا النوع.