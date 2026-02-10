منال عوض: غلق 152 محلا غير مرخص وبدء تقنين أوضاع 144 وفقاً للقانون| صور

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، تقريراً مشتركاً اليوم الثلاثاء من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري على 4 أحياء بالقاهرة هي شرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر و غرب القاهرة و الزاوية الحمراء وذلك صباحاً ومساءً لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التى تمس حياة المواطنين يومياً والوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الإنضباط وفرض سيادة القانون والتصدي لأي مظاهر سلبية.

جولات ميدانية

وأوضح التقرير المشترك الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة ، أنه تم المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء المستهدفة بحضور رؤساء الأحياء وعدد من الإدارات المختصة ، والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في الفور، مع متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية والانتهاء من المعاملات المتأخرة، والتأكيد على سرعة إنهاء ملفات التصالح و تراخيص المحال العامة.

غلق عدد (42) من المحلات لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص

تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق حي شرق مدينة نصر بحضور رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق عدد (42) من المحلات لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية ، كما تم توجيه عدد (٦٠) من أصحاب المحال بالتوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، كما تم رفع ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق حى غرب مدينة نصر بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق عدد ( ٥٥) محل وذلك لمزاولتهم بدون ترخيص وتم تقديم عدد ( ٤٢ ) محل لتقنين أوضاعهم القانونية من المحلات ، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة.

حملة موسعة بنطاق حي غرب القاهرة

أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق حي غرب القاهرة بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق عدد (٣٤) من المحلات لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية ، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة وتقدم عدد (٢٣) صاحب نشاط لتقنين أوضاعهم القانونية.

وفيما يخص المرور على حي الزاوية الحمراء تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق الحي بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق عدد (٢١) من المحلات لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية ، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة وتقدم عدد (١٩) صاحب نشاط لتقنين أوضاعهم القانونية.

إزالة الإشغالات

تم رفع ومصادرة عدد من حالات الإشغالات التي تعوق حركة المرور والتعديات على الأرصفة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.