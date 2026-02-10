هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد

فجأة، وجد أمريكيون أنفسهم أمام مشهد غريب بهبوط طائرة صغيرة في شارع مزدحم بالسيارات وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع تلفيات دون أحداص خطيرة.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام، فقد اضطر قائد طائرة صغيرة إلى الهبوط فوق شارع مزدحم في مدينة جينزفيل بولاية جورجيا الأمريكية.

https://x.com/DesireeAmerica4/status/2021012054904312022

أدى الهبوط الصعب إلى اصطدام الطائرة الصغيرة بثلاث سيارات، في حادث انتهى دون وقوع إصابات خطيرة.

وأظهرت فيديوهات طائرة ذات محرك واحد وهي تحاول الهبوط اضطراريا وسط شارع مزدحم بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأفاد محققون بأن عطلا فنيا في المحرك منع الطائرة من العودة إلى المطار، مما أجبر الطيار على الهبوط في الطريق العام.

وباشرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) تحقيقاتهما للوقوف على أسباب العطل.

