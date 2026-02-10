قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كان بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
مع دخول شهر رمضان.. كم سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026؟
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد

محمد على

فجأة، وجد أمريكيون أنفسهم أمام مشهد غريب بهبوط طائرة صغيرة في شارع مزدحم بالسيارات وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع تلفيات دون أحداص خطيرة.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام، فقد اضطر قائد طائرة صغيرة إلى الهبوط فوق شارع مزدحم في مدينة جينزفيل بولاية جورجيا الأمريكية.

أدى الهبوط الصعب إلى اصطدام  الطائرة الصغيرة بثلاث سيارات، في حادث انتهى دون وقوع إصابات خطيرة.

وأظهرت فيديوهات طائرة ذات محرك واحد وهي تحاول الهبوط اضطراريا وسط شارع مزدحم بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأفاد محققون بأن عطلا فنيا في المحرك منع الطائرة من العودة إلى المطار، مما أجبر الطيار على الهبوط في الطريق العام.

وباشرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) تحقيقاتهما للوقوف على أسباب العطل.

