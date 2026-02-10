قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس مياه الشرب بالغربية يناقش الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم

رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي

ناقش اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فى اجتماع موسع مع المختصين، الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم، إلى جانب خطة احتياجات العام المالي القادم.

توجيهات مياه الشرب والصرف 

في مستهل الاجتماع، شدّد رئيس الشركة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لضمان تقديم أفضل الخدمات خلال الشهر الكريم، حيث وجّه بسرعة إعداد وتنفيذ خطة شاملة لتطهير المحطات قبل حلول رمضان، مع متابعة دورية لضغوط المياه بالمحطات لضمان انتظام الخدمة للمواطنين.

تحسين خدمات المواطنين 

كما ناقش الاجتماع خطة العام المالي الجديد، والتي تتضمن أعمال إعادة تأهيل وإحلال وتجديد للمحطات والشبكات، مع الالتزام بتطبيق رؤية الدولة في الاعتماد على المنتج المحلي، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق الاستدامة.

تحرك عاجل 

واختتم رئيس الشركة الاجتماع بالتأكيد على استمرار المبادرة الخاصة بتنفيذ الأعمال ذاتيًا بأيدي العاملين في أفرع الشركة، بما يعكس روح الانتماء ويعزز من قدرات الكوادر الفنية والإدارية داخل المؤسسة.

مسلسل مناعة
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
محافظ الشرقية
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
