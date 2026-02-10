قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
أخبار العالم

تراجع طفيف لأسعار النفط في آسيا وسط ترقّب للتوترات الأمريكية -الإيرانية وبيانات اقتصادية مرتقبة

النفط
النفط
أ ش أ

 تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، متخلية عن جزء من مكاسب الجلسة السابقة، في وقت يراقب فيه المتعاملون أي تصعيد محتمل في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت أسعار الخام قد قفزت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أصبحت أكثر حذراً في تعاملها مع إيران، وهو ما عوّض إلى حد كبير الإشارات الإيجابية الصادرة عن محادثات عُقدت بين الجانبين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما ساهم تراجع الدولار بحسب ما ذكره موقع (انفستنج) الأمريكي، في دعم أسعار السلع، رغم أن العملة الامريكية استعادت جزءاً من خسائرها بشكل طفيف يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.1% إلى 68.99 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 64.06 دولاراً للبرميل.

وأصدرت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الامريكية امس، تحذيراً للسفن التي ترفع العلم الأمريكي بضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية عند المرور عبر مضيق هرمز وخليج عُمان.

ونصحت الوكالة السفن الامريكية بالبقاء قريبة من السواحل العُمانية أثناء العبور، مشيرة إلى مخاطر تعرضها لعمليات تفتيش أو احتجاز من قبل قوات إيرانية.

وأثار هذا التحذير مخاوف من استمرار ارتفاع حدة التوتر بين واشنطن وطهران، رغم إحراز تقدم في المحادثات الأخيرة وتعهد الطرفين بمواصلة النقاشات حول البرنامج النووي الإيراني.

إلا أن إيران رفضت إلى حد كبير الدعوات لوقف تخصيب اليورانيوم، وهي نقطة خلاف رئيسية مع الولايات المتحدة.

وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على البيانات الاقتصادية الصادرة عن أكبر مستهلكي النفط في العالم، إذ من المتوقع أن تؤثر هذه البيانات على توقعات الطلب.

وفي الولايات المتحدة، من المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يناير غدا الأربعاء، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.

كما يُتوقع أن تلعب هذه البيانات دوراً في تشكيل توقعات أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما في ظل اقتراب تغيير محتمل في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الصين، من المنتظر صدور بيانات التضخم (CPI) غدا الأربعاء أيضاً، قبل عطلة رأس السنة القمرية التي تمتد أسبوعاً كاملاً.

ومن المتوقع أن يشهد السفر المحلي والطلب على الوقود في الصين ارتفاعاً خلال فترة العطلة.

تراجعت أسعار النفط التعاملات الآسيوية العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران

