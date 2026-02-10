تراجع طفيف لأسعار النفط في آسيا وسط ترقّب للتوترات الأمريكية -الإيرانية وبيانات اقتصادية مرتقبة

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، متخلية عن جزء من مكاسب الجلسة السابقة، في وقت يراقب فيه المتعاملون أي تصعيد محتمل في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت أسعار الخام قد قفزت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أصبحت أكثر حذراً في تعاملها مع إيران، وهو ما عوّض إلى حد كبير الإشارات الإيجابية الصادرة عن محادثات عُقدت بين الجانبين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما ساهم تراجع الدولار بحسب ما ذكره موقع (انفستنج) الأمريكي، في دعم أسعار السلع، رغم أن العملة الامريكية استعادت جزءاً من خسائرها بشكل طفيف يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.1% إلى 68.99 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 64.06 دولاراً للبرميل.

وأصدرت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الامريكية امس، تحذيراً للسفن التي ترفع العلم الأمريكي بضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية عند المرور عبر مضيق هرمز وخليج عُمان.

ونصحت الوكالة السفن الامريكية بالبقاء قريبة من السواحل العُمانية أثناء العبور، مشيرة إلى مخاطر تعرضها لعمليات تفتيش أو احتجاز من قبل قوات إيرانية.

وأثار هذا التحذير مخاوف من استمرار ارتفاع حدة التوتر بين واشنطن وطهران، رغم إحراز تقدم في المحادثات الأخيرة وتعهد الطرفين بمواصلة النقاشات حول البرنامج النووي الإيراني.

إلا أن إيران رفضت إلى حد كبير الدعوات لوقف تخصيب اليورانيوم، وهي نقطة خلاف رئيسية مع الولايات المتحدة.

وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على البيانات الاقتصادية الصادرة عن أكبر مستهلكي النفط في العالم، إذ من المتوقع أن تؤثر هذه البيانات على توقعات الطلب.

وفي الولايات المتحدة، من المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يناير غدا الأربعاء، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.

كما يُتوقع أن تلعب هذه البيانات دوراً في تشكيل توقعات أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما في ظل اقتراب تغيير محتمل في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الصين، من المنتظر صدور بيانات التضخم (CPI) غدا الأربعاء أيضاً، قبل عطلة رأس السنة القمرية التي تمتد أسبوعاً كاملاً.

ومن المتوقع أن يشهد السفر المحلي والطلب على الوقود في الصين ارتفاعاً خلال فترة العطلة.